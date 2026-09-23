El 'BTS Pop-Up: Arirang' llega a Lima: conoce AQUÍ las fechas, horarios y el procedimiento para realizar tu reserva gratis

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La agrupación surcoreana BTS se encuentra próxima a arribar a nuestro país para deleitar con lo mejor de su repertorio a sus cientos de fanáticas peruanas con tres conciertos en el estadio San Marcos. Pero previo a que pisen suelo nacional, se conoció de la apertura de la experiencia 'BTS Pop-Up: Arirang en Lima'. En la siguiente nota conoce todos los pormenores.

El Pop-Up de BTS llega a Lima: ¿qué es y qué ofrecerá a fanáticos?

La expectativa por los shows que brindará el grupo de K-pop en la ciudad capital es cada vez más alta conforme se acercan los días en los que se llevarán a cabo, 7, 9 y 10 de octubre. Ello como parte de su gira mundial llamada "Arirang".

Pero como adelanto las ARMY de Perú, término usado para nombrar a las fans de la banda, tendrán la oportunidad de disfrutar de un espacio exclusivo con contenido y actividades inspiradas en los universos de todos los integrantes: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook.

Cabe señalar que esta noticia fue confirmada por Weverse, una aplicación de la plataforma HYBE, la empresa detrás de BTS, que inició como un espacio para recibir mensajes de lps miembros de los grupos de K-pop y a las que también se han sumado artistas de talla internacional como Ariana Grande y Dua Lipa.

En esta ocasión la tienda atemporal y experiencia inmersiva que se creó para celebrar el álbum "Arirang" y el retorno de la popular agrupación asiática a los escenarios. El espacio escogido queda en Lima y es la Casa Prado, ubicada en la avenida 28 de julio 878, en el distrito de Miraflores.

El lugar incluirá ambientes decorados de acuerdo con la estética de la última producción discográfica del grupo. Además, habrá iluminación especial, pantallas digitales y zonas habilitadas para que los fans puedan tomarse fotografías.

De igual forma se prevé que ponga a la venta productos coleccionables, ropa, llaveros, álbumes y los populares lightsticks o Army Bombs que se usan en las presentaciones de BTS. Un dato relevante es que el ingreso al Pop-up de BTS es totalmente gratis.

El Pop-Up de BTS llega a Lima: horarios y cómo realizar tu reserva

El horario de atención de este espacio dirigido a fans de BTS es de lunes a domingo desde las 10:00 a.m. a las 8:00 p.m. y se aperturará este viernes, 25 de septiembre y estará en la capital hasta el 25 de octubre.

Se ha previsto que el horario de apertura online para realizar la reserva gratuita iniciará este jueves 24 de septiembre desde las 8:00 pm. Para ello debes completar el registro de la cuenta y la verificación de identidad.

Primer paso: Regístrate en el sitio web https://btspopuplatam.com/waiting-room.html

Regístrate en el sitio web Segundo paso: Elige la fecha y hora en la que acudirás, deberás marcar la casilla "confirmar" y proceder a enviar tu solicitud.

Elige la fecha y hora en la que acudirás, deberás marcar la casilla "confirmar" y proceder a enviar tu solicitud. Tercer paso: Hacer clic en "finalizar" para concluir con la información de tu reserva.

Hacer clic en "finalizar" para concluir con la información de tu reserva. Cuarto paso: Podrás verificar la información de tu reserva y el código QR de tu entrada en la opción "Mi cuenta".

Podrás verificar la información de tu reserva y el código QR de tu entrada en la opción "Mi cuenta". Quinto paso: El acceso se realizará de manera secuencial tras verificar el código QR de entrada en el lugar. Por favor, espere en la fila y colabore con las instrucciones del personal en el lugar.

La entrada está disponible únicamente para quienes tengan una reserva anticipada y solo en la fecha y hora reservadas. El acceso mediante lista de espera en el lugar podrá estar disponible únicamente si quedan espacios libres en la sesión reservada.

A pocos días de que la agrupación de K-pop BTS ofrezca tres conciertos en el estadio San Marcos, se conoció que su 'BTS Pop-Up: Arirang', una experiencia para fans peruanas, llegará a Lima. Estará localizado en la Casa Prado en Miraflores y su horario de atención será de lunes a domingo.