Arturo Fernández, alcalde suspendido de Trujillo, publica video desde la clandestinidad: "Mi vida corre peligro"

El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, alcanzó un video desde la clandestinidad en donde acusa que se estaría buscando atentar contra su vida. Alegó además que existen poderes ocultos detrás de la justicia y el gobierno que quieren meterlo preso para poder acabar con sus días.

Un video publicado en sus redes sociales alertaba que existe una intención clara de asesinarlo. Como es público, el pasado 16 de agosto, el Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad pidió la captura de la exautoridad municipal por una difamación contra el arqueólogo Ricardo Morales.

"Tengo información que la mafia a toda costa quiere llevarme preso para que me maten. Me quieren asesinar (...) Desde aquí les digo, que mi vida corre peligro porque la mafia está enquistada. Se que, con la fe, con Dios y con mi pueblo saldremos juntos airosos A mí no se me quiere hacer justicia, se me quiere asesinar para que las mafias sigan teniendo como esclavo al peruano", acotó la suspendida autoridad edil.