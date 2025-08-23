¡Atención! CORPAC suspende vuelos en Nasca y Pisco por fuertes vientos con presencia de arena

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) anunció la suspensión de vuelos en el Aeródromo de Nasca y en el Aeropuerto de Pisco, este sábado 23 de agosto; ello debido a la presencia de fuertes vientos en las referidas zonas.

Monitorean condiciones climatológicas

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) compartió un comunicado en donde brinda detalles de la medida tomada ante los vientos con presencia de arena en la zona.

"Debido a los fuertes vientos con presencia de arena que se vienen registrando en el litoral del departamento de Ica, se han suspendido los vuelos en el Aeródromo de Nasca desde hoy al mediodía y en el Aeropuerto de Pisco a partir de las 2:00 pm", se lee en la notificación publicada este sábado 23 de agosto.

De tal modo, CORPAC informó que su personal se encuentra monitoreando "de forma constante" las condiciones del clima en los referidos lugares; ello con la finalidad de restablecer las operaciones aéreas. "En cuanto mejoren", añadieron.

En tal sentido, indicaron que solo se volverán a realizar operaciones aéreas cuando dichas condiciones meteorológicas no representen mayor riesgo para los vuelos, por ende para los pasajero que busquen realizar vuelos.

Reafirman su compromiso en brindar servicios

Cabe mencionar que, según informaron, los vuelos en el Aeródromo de Nasca se suspendieron desde este sábado 23 de agosto, al mediodía. Por otro lado, en el Aeropuerto de Pisco se cortaron las operaciones más tarde, a las 02:00 pm.

Asimismo, informaron que en los demás aeropuertos del litoral sur peruano, las operaciones de están realizando con normalidad, según los itinerarios ya programados.

"CORPAC reafirma su compromiso de brindar servicios de navegación aérea con los más altos estándares en resguardo de la seguridad de pasajeros, tripulación y operadores turísticos", añadieron en su comunicado.

Vientos con presencia de arena

Nuestro medio reportó, desde tempranas horas la presencia de ráfagas de viento con velocidades de hasta 63 KM/H en Pisco. Estos vientos ocasionaron el levantamiento de polvo y arena. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en Nasca la velocidad ha alcanzado hasta los 30 KM/H, mientras que en Ica se registra una situación similar.

De esta manera, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó sobre la suspensión de vuelos en el Aeródromo de Nasca y en el Aeropuerto de Pisco, este sábado 23 de agosto. Dicha medida busca prevenir cualquier cualquier incidente mientras persisten los fuertes vientos en la zona.