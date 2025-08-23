Vía Evitamiento en sentido al sur permanece BLOQUEADA por caída de poste de luz: Autos y motos varados

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 23 de agosto, se ha registrado la caída de un poste de luz en plena Vía Evitamiento en sentido de norte a sur, exactamente en el distrito del Rímac. Dicha vía se encuentra bloqueada, por lo que motorizados y autos no pueden transitar, generando un intenso tráfico en la zona.

Poste bloquea Vía Evitamiento

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado 23 de agosto, antes de llegar a Abancay. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra resguardando la zona ante la presencia de autos y motocicletas que se encuentran varados.

En tal sentido, se conoció que los pasajeros que se encontraban a bordo de buses de transporte público, se vieron obligados a descender de los vehículos y caminar por la Vía Evitamiento, poniendo en riesgo su integridad.

Nuestro medio llegó hasta el lugar de los hechos y pudo captar en cámara el caos que existe ante la caída del poste de alumbrado público. Según se visualizó, dicho poste permanece en plena vía y los efectivos policiales han cercado la zona para evitar que los ciudadanos se acerquen ante los cables que han quedado expuestos.

Además de la presencia policial, se pudo observar a personal de Rutas de Lima realizando las coordinaciones correspondientes para el levantamiento del poste; sin embargo, por el momento, los autos, buses y motos lineales permanecen varados, a la espera de la posible llegada de una grúa.

Nota en desarrollo....