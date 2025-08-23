RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Lo último

Vía Evitamiento en sentido al sur permanece BLOQUEADA por caída de poste de luz: Autos y motos varados

La caída de un poste de luz de aproximadamente 18 metros, ha ocasionado el bloqueo de la Vía Evitamiento en sentido de norte al sur, exactamente antes de Abancay. Vehículos no pueden transitar.

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Este sábado 23 de agosto, se ha registrado la caída de un poste de luz en plena Vía Evitamiento en sentido de norte a sur, exactamente en el distrito del Rímac. Dicha vía se encuentra bloqueada, por lo que motorizados y autos no pueden transitar, generando un intenso tráfico en la zona.

Poste bloquea Vía Evitamiento

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado 23 de agosto, antes de llegar a Abancay. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra resguardando la zona ante la presencia de autos y motocicletas que se encuentran varados.

En tal sentido, se conoció que los pasajeros que se encontraban a bordo de buses de transporte público, se vieron obligados a descender de los vehículos y caminar por la Vía Evitamiento, poniendo en riesgo su integridad.

Nuestro medio llegó hasta el lugar de los hechos y pudo captar en cámara el caos que existe ante la caída del poste de alumbrado público. Según se visualizó, dicho poste permanece en plena vía y los efectivos policiales han cercado la zona para evitar que los ciudadanos se acerquen ante los cables que han quedado expuestos.

Además de la presencia policial, se pudo observar a personal de Rutas de Lima realizando las coordinaciones correspondientes para el levantamiento del poste; sin embargo, por el momento, los autos, buses y motos lineales permanecen varados, a la espera de la posible llegada de una grúa.

Derrame de petróleo en río Rímac: Fiscalía inicia investigación y verificación de daños tras accidente vehicular
Lee también

Derrame de petróleo en río Rímac: Fiscalía inicia investigación y verificación de daños tras accidente vehicular

 

Nota en desarrollo....

Accidente en VES: Bus chocó con varios vehículos y terminó empotrado contra una vivienda
Lee también

Accidente en VES: Bus chocó con varios vehículos y terminó empotrado contra una vivienda

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA