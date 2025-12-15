Actor de 'El Lobo de Wall Street' y su esposa son encontrados muertos: Autoridades investigan el caso

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una lamentable noticia sorprendió a todos en Hollywood. El actor de 'El Lobo de Wall Street' apareció muerto junto a su esposa en su mansión de Los Ángeles. Se inician las investigaciones respectivas para esclarecer las causas de su muerte.

Fallece actor y director de cine a los 78 años

Una de las destacadas figuras que formaron parte de la aclamada película estadounidense, 'El Lobo de Wall Street', estrenada en 2013, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en el barrio de Brentwood, en el oeste de Los Ángeles. Las autoridades acudieron al lugar tras una petición de asistencia médica y la investigación se ha abierto como "aparente homicidio".

De acuerdo a los primeros reportes, la identidad del fallecido es la de Rob Reiner, actor, director y productor ganador de dos premios Emmy. Según medios internacionales, el artista de 78 años fue encontrado sin vida al lado de su esposa Michele Singer Reiner, de 68 años, con aparentes heridas de arma blanca.

Agentes de la policía de Los Ángeles informaron que la muerte del director de la película 'This Is Spinal Tap' habría ocurrido el último domingo, 14 de diciembre. Tras la llegada del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), agentes de la LAPD arribaron al lugar y comenzaron una investigación formal sobre las circunstancias de los decesos que deja en luto Hollywood.

¿Hijo de Rob Reiner como principal sospechoso?

Aunque las autoridades no entregaron detalles completos a la prensa, 'Los Angeles Times' y 'People' confirmaron que la policía interrogó al hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, quien se encontraba en el domicilio al momento de la llegada de los servicios de emergencia.

Asimismo, se filtró que en casa del conocido actor, que trabajó junto a Leonardo DiCaprio, no existieron señales de entrada forzosa a la vivienda. Distintas autoridades expresaron su pesar por la noticia.

"Esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner repercuten en la cultura y la sociedad estadounidenses, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica", aseguró Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, quien asegura que seguirán con las diligencias para esclarecer el caso.

Rob Reiner y su esposa Michele Singer hallados muertos en Los Ángeles.

¿Quién fue Rob Reiner?

Rob Reiner, hijo del comediante Carl Reiner, ganó dos Emmy por 'All in the Family' en los 70. Su filmografía incluye algunos de los títulos más icónicos de Hollywood desde los años 80, tales como 'Cuenta conmigo' (1986), 'Cuando Harry conoció a Sally' (1989) y el thriller 'Misery' (1990).

Se casó con Michele Singer en 1989, el mismo año del estreno de la película 'When Harry Met Sally', y fruto de su unión nacieron tres hijos: Nick, Romy y Jake. Formó parte del elenco de producciones como Frasier, Los Simpson, The Good Fight, Rockefeller Plaza y The Bear, además de 'El lobo de Wall Street' (2013).

Más allá del cine, Reiner fue también un productor clave: cofundó Castle Rock Entertainment, sello ligado a una larga serie de éxitos en la industria audiovisual. Y, en paralelo, mantuvo una faceta pública de activismo político, cofundando la American Foundation for Equal Rights.

El cineasta Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su casa en Los Ángeles. Las autoridades manejan la investigación del caso bajo reserva y cautela, mientras amigos y familiares lamentan las pérdidas.