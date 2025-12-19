Sporting Cristal aseguró el gol: Anunció la renovación de uno de sus delanteros por todo el 2026

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un jugador que podría convertirse en el máximo artillero de Sporting Cristal ha estampado su firma por un año más. El cuadro celeste anunció la extensión del contrato de uno de sus delanteros, que aunque es una habitual pieza de recambio, ha aportado con goles importantes en los últimos años.

Anotó 11 goles esta temporada

El futbolista que se quedará en el Rímac es Irven Ávila, el ariete que esta temporada participó en 39 partidos y que marcó 11 goles, dando dos asistencias. Asó lo comunicó el cuadro 'cervecero' a través de sus canales oficiales, saludando que el 'cholito' siga en la institución por otra campaña.

Acompañado de una foto en la que besa el escudo, los celestes anunciaron su continuidad: "A seguir haciendo historia, Cholito! Irven Ávila renovó su contrato y jugará en Sporting Cristal durante la temporada 2026. ¡A darlo todo, goleador!", manifiesta la descripción de la publicación.

La continuidad del delantero de 35 años le permitirá acercarse e incluso superar a Alberto Gallardo, segundo en la tabla histórica de goleadores de Sporting Cristal. Con 140 dianas, se encuentra a ocho del 'Jet', mientras que en primer puesto está Jorge Soto, que llegó a anotar en 175 oportunidades a pesar de no ser delantero.

Esta será la duodécima temporada que Ávila Acero jugará con los 'cerveceros', tras ser fichado en 2012 y permanecer hasta el 2017 en una primera etapa. Regresó para el 2021, logrando un rendimiento regular, lo que le ha permitido renovar al término de cada curso que disputó.

Altas y bajas de Cristal para el 2026

Hasta el momento, el equipo dirigido por Paulo Autuori solo ha confirmado una incorporación para el próximo año, con el volante brasileño Gabriel Santana. De 35 años, viene de jugar por el Mirassol del Brasileirao, dando la sorpresa en el certamen y acabando en el cuarto lugar, clasificando a la próxima Copa Libertadores.

Con respecto a las salidas, esta semana se confirmó la no renovación del arquero Alejandro Duarte, que fichó este viernes por Alianza Lima. Otros que dejarán la institución son el lateral argentino Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora y el atacante Fernando Pacheco.

