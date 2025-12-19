Falsos pasajeros encañonan y roban vehículo de taxista por aplicativo en San Juan de Miraflores

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La delincuencia continúa azotando a los distritos de Lima. Esta vez en San Juan de Miraflores, falsos pasajeros encañonaron y robaron el vehículo de un taxista por aplicativo.

Encañonan y roban a taxista por aplicativo

El distrito de San Juan de Miraflores fue testigo de un nuevo episodio de inseguridad ciudadana, específicamente en el sector San Antonio de Padua, el día de ayer por la noche.

Estos delincuentes solicitaron previamente los servicios de la víctima mediante un aplicativo, tras la llegada del conductor procedieron a cometer sus fechorías generando un momento de terror en el taxista.

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia de la zona se observa como tres sujetos encapuchados hacen descender a la fuerza a un hombre que se encontraba en el interior de un automóvil de color blanco.

Además, se observa el preciso instante en el que uno de los hampones lo amenaza con un arma de fuego en mano y lo obliga a caer sobre la pista. El conductor de la unidad de taxi sufrió el robo de su celular, billetera, así como también otros objetos de valor. Tras cometer el acto los delincuentes se fueron a bordo del vehículo con dirección a la avenida 1.

Esta modalidad de delinquir se ha vuelto recurrente en la capital debido tras solicitar un viaje mediante el aplicativo despojan a los taxistas de sus pertenencias generando un momento de alta tensión y temor porque podrían atentar contra la vida de los conductores.

Vecinos de la zona expresan preocupación

Frente al lamentable hecho delictivo, los vecinos de la zona en donde se suscitó expresaron su preocupación debido a la poca iluminación que existe en el lugar que podría ser una puerta abierta para que facinerosos procedan a delinquier y generar zozobra en las personas e inclusive atentar contra sus vidas.

Por tal motivo, han exigido la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú para que puedan brindarles mayor seguridad y evitar que este tipo de robos continúen registrándose en este punto de San Juan de Miraflores.

"En la noche hay fumones en ese parque, hay chicos que fuman en grupo y no se puede salir da miedo", dijo una vecina. Mientras que otro residente aseguró que "siempre hay inseguridad" y que falta más patrullaje.

Como vemos, un nuevo episodio de inseguridad ciudadana se registró la noche del último jueves en el que dos sujetos encapuchados fingieron ser pasajeros y procedieron a encañonarlo para que al final terminar robando su automóvil.