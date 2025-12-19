Combi pierde control y destruye pared de colegio en Chiclayo: Casi arrolla a estudiantes

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este viernes 19 de diciembre pudo terminar en tragedia a los exteriores de la institución educativa Juan Manuel Iturregui en Chiclayo, luego que un conductor de combi perdiera el control y destruyera un pared del colegio cuando los estudiantes se dirigían a la casa de estudios.

Los estudiantes y un puesto de desayunos que se encontraban cerca al hecho se salvaron del impacto. Se presume que el hecho se dio porque la pista se encontraba mojada tras una llovizna.

Combi chocó contra pared de colegio

Un vehículo de transporte público tipo combi impactó contra la pared de un colegio en Chiclayo causando la destrucción de la estructura alrededor de las 7:15 de la mañana de este viernes.

El vehículo proveniente del distrito de Túcume realizaba su recorrido habitual cuando llego hacia la avenida Ramón Castilla en donde se dio el impacto.

Casualmente, debido a la llovizna presentada durante esta mañana, las vías de tránsito se encontraban mojadas dando paso a un escenario propicio para un accidente.

Por razones que aún se desconocen, el vehículo terminó por derrapar ante las pistas mojadas. Ello provocó que el vehículo se dirija directamente hacia un puesto de venta de comida y donde una comerciante.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Chiclayo, una combi chocó contra la pared de un colegio y casi arrolla a estudiantes.

📻 95.5 FM



📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/CFy0TkUaaO — Exitosa Noticias (@exitosape) December 19, 2025

Estudiantes y comensales de puesto se salvaron del impacto

En el momento del impacto vehicular, una comerciante y sus comensales se encontraban situados en el lugar debido a que es una horario habitual de atención.

La comerciante narró para Exitosa el momento cuando vio que el vehículo venía hacia ellos a toda velocidad quedando prácticamente paralizada al no saber cómo reaccionar.

Afortunadamente, el conductor de la combi pudo reaccionar y voltear el timón para no atropellar a los comensales. Estudiantes del colegio también se salvaron del impacto.

El chófer impactó el vehículo contra una mototaxi y, posteriormente, chocó contra la infraestructura de la institución educativa.

Afortunadamente, no se registraron heridos graves más dos personas resultaron agraviadas con dos heridos moderados que iban como pasajeros en la combi, Estos, junto al conductor, fueron trasladados a una clínica en la ciudad de Chiclayo.

La institución educativa instó que se apoye a la reconstrucción de la pared para prevenir el ingreso de personas de mal vivir. El colegio no podría realizar la vigilancia del punto debido a que solo cuentan con un vigilante.

Tras la pérdida de control de una combi, el chofer impactó el vehículo contra la pared de una institución educativa en Chiclayo. Afortunadamente no se registraron decesos mas sí dos heridos.