Mario Vizcarra: "Esto es consecuencia de una prisión abusiva", tras recuperación de su hermano Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado la mañana del viernes al Hospital II de Vitarte de EsSalud, en el distrito de Ate, tras sufrir una aparente descompensación mientras permanecía recluido en el penal de la Diroes-Barbadillo.

La emergencia generó preocupación sobre su estado de salud, aunque horas después su hermano, Mario Vizcarra, confirmó que el exmandatario ya se encuentra estable. En un video difundido en la red social X, Mario Vizcarra aseguró que lo ocurrido es consecuencia directa de lo que calificó como una "prisión abusiva".

"Martín ya está estable en Barbadillo tras la emergencia de esta mañana. Esto no es casualidad: es el costo de una prisión preventiva abusiva, sin peligro de fuga ni sentencia definitiva. ¡La justicia no puede poner en riesgo la vida!", señaló en su mensaje.

Críticas a la justicia

Mario Vizcarra fue más allá y responsabilizó al Estado por las complicaciones de salud de su hermano, enfatizando en la idea de que su condena estaría agravando su estabilidad física.

"Nosotros sabemos que esto es una venganza de quienes le tienen temor. Durante más de cinco años lo persiguen y, finalmente, después de triquiñuelas, lograron su encarcelamiento", afirmó.

El hermano del expresidente sostuvo que la situación de Vizcarra refleja un proceso judicial marcado por la persecución política y la falta de garantías en su proceso judicial.

"Esto es consecuencia de esta prisión abusiva que termina con esas complicaciones físicas y de salud", añadió.

Martín ya está estable en Barbadillo tras la emergencia de esta mañana. Esto no es casualidad: es el costo de una prisión preventiva abusiva, sin peligro de fuga ni sentencia definitiva. ¡La justicia no puede poner en riesgo la vida! Gracias a todos por su apoyo. pic.twitter.com/wMcJAgcgm9 — Mario Vizcarra (@MarioVizcarraC) December 19, 2025

Estado de salud y mensaje político

Mario Vizcarra informó que pudo comunicarse con el exmandatario en horas de la tarde y que este ya había superado el cuadro crítico. Atribuyó la recuperación a su capacidad de resiliencia frente al escenario judicial y político que afronta.

"Es la fortaleza que tiene, el espíritu de seguir con optimismo, seguir liderando nuestro gran partido, lo que hace que se haya repuesto rápidamente", dijo.

El expresidente, según su hermano, envió un saludo y un abrazo a militantes y simpatizantes, pidiendo mantener el optimismo. El mensaje final podría estar vinculado a la reciente aceptación del recurso de apelación presentado por su defensa, lo que abre la posibilidad de revisar las condiciones de su condena.

La noticia trae al escenario nuevamente la relevancia del expresidente y los efectos a su salud durante su estancia en prisión. Mientras las autoridades determinan su recurso de apelación, Mario Vizcarra acusa, una vez más, una persecución y llama a revisar la medida impuesta contra su hermano.