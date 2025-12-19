Gripe A H3N2 avanza por América del Sur: Argentina anuncia tres casos confirmados de 'supergripe'

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) "Dr. Carlos G. Malbrán" informaron la detección de tres casos de influenza A H3N2 variante K en Argentina.

Los casos se registraron en dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y de un niño internado en la ciudad de Buenos Aires.

Tres casos confirmados en Argentina

Según informó la institución sanitaria argentina, los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela. Posteriormente fueron confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, tras el uso de técnicas de secuenciación genómica.

Dos de los casos se tratan de adolescentes, tras un estudio de estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorios Agudas. Ambos casos fueron detectados en la provincia de Santa Cruz.

El otro caso confirmado se trata de un niño que había sido internado en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Según la información policial, los tres casos detectados "transitaron la enfermedad sin complicaciones".

De tal manera, en los tres casos presentados en los menores de edad no se habrían observado una gravedad clínica ni incremento en hospitalizaciones a raíz de la influenza.

Comunicado confirmó llegada de 'supergripe' en Argentina

Argentina bajo vigilancia epidemiológica

Tras la detección de los tres casos, la institución de salud indicó que las jurisdicciones tienen la responsabilidad de realizar las "investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados".

Según indicó la ANLIS-Malbrán la "circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año", señaló. Precisó que la variante K son los que presentan cambios asociados a una mayor transmisibilidad.

Se precisó que dado el comportamiento epidemiológico se podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud.

"La evidencia disponible hasta el momento no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas", señaló.

Las 24 provincias de Argentina se encuentran bajo vigilancia epidemiológica con el fin de identificar oportunamente "eventuales cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad". De la misma forma se podrán identificar las características de las poblaciones afectadas.

Por lo pronto, la ANLIS-Malbrán seguirá reportando y aportando información y evidencia científica para brindar una respuesta oportuna ante el avance de la gripe A H3N2 en la región sudamericana.