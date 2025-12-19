¡Escándalo en EEG! Onelia Molina denuncia a Rosángela Espinoza por presunta discriminación tras llamarla "provinciana"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un inesperado escándalo en EEG remeció la farándula cuando Onelia Molina decidió alzar la voz y denunciar a Rosángela Espinoza por presunta discriminación tras llamarla "provinciana". El reclamo se dio frente a cámaras, con palabras firmes y un ambiente que pasó del juego a la incomodidad en cuestión de segundos.

Onelia Molina denuncia a Rosángela Espinoza

Todo ocurrió durante una emisión en vivo de Esto es guerra, cuando Onelia Molina pidió la palabra al conductor Renzo Schuller para contar una situación que, según dijo, no podía dejar pasar.

Con el set en silencio y la atención puesta en ella, la odontóloga explicó que el conflicto se originó días atrás, en una reunión privada entre participantes y personal de producción.

De acuerdo con su relato, el ambiente ya era tenso porque varias personas hablaban al mismo tiempo. Fue entonces cuando decidió pedir respeto de manera directa, dirigiéndose a Rosángela Espinoza.

Según contó, su intención fue calmar la situación, pero la respuesta que recibió terminó marcando el inicio del problema.

"Me pareció una falta de respeto. Estábamos en la reunión y la gente estaba hablando y le dije: 'Rosángela, me parece una falta de respeto que las personas estén hablando y te quieras meter'. Se lo dije de la mejor manera".

El momento más fuerte llegó cuando Onelia Molina aseguró que Rosángela Espinoza reaccionó con una frase que consideró ofensiva y discriminatoria.

Frente a cámaras, no dudó en repetir lo que, según su versión, escuchó en aquella reunión: "Ahí fue que ella se dirigió a mí, volteó y me dijo: 'Ay, qué espesa, tenías que ser provinciana'".

Visiblemente afectada, Onelia Molina dejó en claro que se siente orgullosa de sus raíces arequipeñas y que el comentario la golpeó más de lo esperado. En un mensaje directo a su compañera, expresó lo que significó para ella ese momento.

"Quería decirte algo de todo corazón: me siento orgullosa de ser de Arequipa, de ser provinciana, porque he llegado hasta donde he llegado. La vi verde, me tocaron personas como tú que me discriminaban. Lo que habla tu boca es lo que tiene tu corazón".

Rosángela se defiende y la producción interviene

Tras la acusación, Rosángela Espinoza pidió la palabra y negó rotundamente haber utilizado el término mencionado por Onelia Molina. La influencer sostuvo que existe una acción y reacción en el conflicto, pero fue tajante al rechazar la acusación.

"Todo lo que ha dicho, hay una acción y una reacción. En ningún momento he dicho esa palabra. Yo no voy a decir las palabras que ella me ha dicho", dijo.

Ante la tensión evidente, Renzo Schuller lamentó lo ocurrido y señaló que se trataba de un tema delicado que debía resolverse internamente. Minutos después, la producción llamó a ambas a conversar fuera de cámaras para intentar calmar los ánimos.

El escándalo en EEG dejó en evidencia un fuerte quiebre entre Onelia Molina y Rosángela Espinoza, luego de la denuncia por presunta discriminación tras llamarla "provinciana".