Ventanilla: Mujer pierde la vida tras ser atacada a balazos por presuntos sicarios en el AA.HH. Angamos

Una mujer de 32 años fue asesinada a balazos cuando compartía un ameno momento junto a sus amigas en el asentamiento humano Angamos en Ventanilla. El hecho ocurrió sobre la tarde del último viernes 31 de octubre cuando dos sujetos llegaron hasta el lugar y sin mediar palabra alguna le dispararon a la víctima hasta en 4 oportunidades.

Luego de ejecutar su orden, los sujetos huyeron rápidamente del lugar escabulléndose por un pasaje cercano. Las acompañantes de la mujer intentaron auxiliarla, la subieron a una mototaxi para llevarla de inmediato al Hospital de Ventanilla, pero ahí solo pudieron certificar su muerte.

Mujer es asesinada a balazos en Ventanilla

De acuerdo a los vecinos de la zona, la víctima, identificada como Lisbeth Graciela Ramón Carlos de solo 32 años, se encontraba libando licor y compartiendo un ameno momento con un grupo de amigas a las afueras de un inmueble en dicho asentamiento humano de Ventanilla.

De pronto, dos sujetos aparecieron en el lugar, desenfundaron sus armas y dispararon contra la mujer sin previo aviso. Según los testigos, ninguno de los atacantes preguntó o emitió frase alguna antes de perpetrar su cometido.

Lamentablemente, Lisbeth Ramón deja en la orfandad a un hijo ya que era madre de un adolescente de 14 años. Además, la víctima era muy activa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde solía compartir casi todos los días.

En Ventanilla se ha reportado diversos hechos criminales en los últimos meses.

Peritos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena del crimen para iniciar las investigaciones de rigor. Específicamente, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) recogieron las pruebas como los casquillos de balas entre otros.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Como se recuerda, el presidente de la República José Jerí, decretó estado de emergencia en Lima y Callao para tomar acciones inmediatas frente al avance de la criminalidad que mantiene bajo el miedo a gran parte de la población.

Sin embargo, los hechos de sicariato y extorsión se han mantenido en gran parte de la capital poniendo en duda la efectividad de esta medida. Incluso, se habló de instaurar el toque de queda para así dar mayor rango de trabajo a las fuerza del orden.

