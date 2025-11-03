Huaura: Regidores solicitan declarar estado de emergencia a provincia tras triple crimen en cevichería

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Regidores de Huaura han levantado su voz de protesta ante la ola de delincuencia que se ha apoderado de la provincia del norte chico y han solicitado que se declare en estado de emergencia. Ello, tras el reciente crimen que se suscitó en un restaurante del distrito de Hualmay, en el que tres personas perdieron la vida.

Solicitan estado de emergencia

Los trabajadores municipales que, en total son seis, han presentado una carta en la que exigen que se declare duelo provincial y acciones que resguarden la seguridad e integridad de la población de la provincia de Huaura.

Adicionalmente, han solicitado que se suspenda, ante la ola de asesinatos, robos y extorsiones que se vienen suscitando, todas las actividades festivas a realizarse por el 151° aniversario de Huacho, como muestra de respeto a las víctimas de actos delictivos y criminalidad.

De igual manera, piden que se declare estado de emergencia a la provincia limeña. Todo ello, a raíz del reciente hecho de sangre en el que un sicario arrebató la vida de tres personas en el interior de un restaurante, mientras departían un almuerzo. Ayer, en horas de la tarde, les dieron el último adiós a estas víctimas.

Vale recordar que, este atroz suceso se produce días después de que incendiaran la camioneta del comisario de Huacho, Miguel Ángel Castro Castillo, en el frontis de su domicilio y que hasta el momento aún no son capturados los responsables del mencionado ataque.

Triple crimen en Hualmay

El pasado viernes 31 de octubre, una escena de terror se vivió en el interior de la cevichería 'El tío Paquirry', ubicado en la avenida Juan Barreto, en el distrito de Hualmay, en la provincia de Huaura, en el que se suscitó un triple crimen, en plena luz del día.

Un sicario, que se encontraba rondando la zona a bordo de una moto lineal, irrumpió en el local gastronómico y sin mediar palabra disparó a quemarropa contra tres hombres.

Las víctimas fueron identificadas como Ismael Soria Vargas, quien laboraba en la Municipalidad Dsitrital de Santa María y dejó en orfandad a sus dos primogénitos. También, Denis Espinoza Castillo y Carlos Jesús Espinoza Reyes, quienes eran familia, sobrino y tío, respectivamente.

Como vemos, ante el panorama crítico que atraviesa la provincia de Huaura debido a la ola de asesinatos, robos y extorsiones, un total de seis regidores han solicitado que se declare en emergencia a la provincia.