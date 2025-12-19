Familiares de barbero baleado exigen destitución del Defensor PNP: "Avala a malos policías"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los familiares de Mario Pinedo, el joven barbero de 21 años baleado a manos del suboficial PNP Clinton Laureano Victorio claman justicia tras el disparo que sitúa entre la vida y la muerte al joven padre de familia.

Además, denuncian que las declaraciones del Defensor de la Policía, Máximo Ramírez, carecen de sustento pues no presentan las pruebas que inculparía al joven. "Es un peligro, avala a todos los malos policías", refieren sobre el defensor.

Defiende a malos policías

Mario Pinedo se debate entre la vida y la muerte. Desde el trágico hecho que podría acabar con su vida, los familiares del muchacho exigen que la PNP ofrezca las pruebas que demuestren que el joven barbero robo al suboficial Clinton Laureano.

Tras el ataque armado, fue el propio tío del joven, Omar Chirinos, quien impidió que el suboficial intentará huir y auxilio a su sobrino quien fue baleado a solo 20 metros de su domicilio.

Su familiar denuncia que la respuesta de la institución policial ha pasado por alto el demostrar con pruebas en mano el momento cuando el barbero habría robado el celular al efectivo PNP. Sin embargo, hasta el momento, ninguna respuesta de la Defensoría policial ha sido emitida.

En ese sentido, señala a la cabeza de tal organismo pues considera que su cargo sirve para inculpar legalmente y judicialmente a los "malos policías" que cometen accionares injustificados.

"Ese señor debería ser destituido, no sé quién lo eligió o qué entidad; es un peligro. Él es la persona que avala a todos los malos policías y deja impune los delitos que ellos cometen", aseveró.

El cuestionamiento que recae sobre el general PNP Ramírez se basa en que ha ofrecido una nueva versión sin evidenciar sus palabras durante una entrevista en un medio de noticias. "Diciendo que el policía a reconocido a mi sobrino por el tatuaje".

Noticia en desarrollo...