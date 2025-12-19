RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Voto digital no va

Pleno del JNE declara INVIABLE la implementación del voto digital para las Elecciones Generales 2026

En un comunicado oficial, el Jurado Nacional de Elecciones precisó que existen componentes críticos que no garantizan la seguridad suficiente para el desarrollo de los próximos comicios.

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado en el que declara inviable la implementación del voto digital en las Elecciones Generales 2026, tras aprobar un dictamen técnico desfavorable sobre la propuesta presentada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión se sustenta en una auditoría realizada por la Dirección de Fiscalización Electoral Digital (DFED), que evaluó cinco componentes críticos de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD):

  • Infraestructura tecnológica
  • Seguridad digital y ciberseguridad
  • Arquitectura del sistema
  • Pruebas funcionales y técnicas
  • Certificaciones regulatorias

El informe concluyó que la solución "aún falta desarrollar" y que existen insuficiencias en los mecanismos de seguridad, lo que impediría garantizar un voto auténtico, seguro y espontáneo.

Un piloto que podría no despegar

La decisión del JNE contrasta con el entusiasmo generado por la reciente inscripción de casi 10 mil ciudadanos para participar en el piloto de voto digital. La ONPE había asegurado que el sistema cumplía con estándares de seguridad y que permitiría modernizar el proceso electoral, ofreciendo rapidez y transparencia.

Proceso electoral de 2026 será el más violento de la historia, advierte exministro tras atentado contra regidora
Lee también

Proceso electoral de 2026 será el más violento de la historia, advierte exministro tras atentado contra regidora

Sin embargo, el dictamen del JNE revela que los factores clave que la ONPE garantizaba —especialmente en materia de ciberseguridad y pruebas técnicas— no cumplen con los requisitos mínimos para su aplicación en un proceso nacional.

Riesgos señalados

El comunicado advierte que implementar el voto digital en 2026 podría comprometer la confianza y la integridad del proceso electoral, principios que el JNE está constitucionalmente obligado a salvaguardar.

Elecciones 2026: ONPE presenta proyecto piloto de votación digital con casi 10 mil inscritos voluntarios
Lee también

Elecciones 2026: ONPE presenta proyecto piloto de votación digital con casi 10 mil inscritos voluntarios

Por ello, se decidió frenar la aplicación inmediata de la STVD y continuar con auditorías sobre otros sistemas tecnológicos previstos para los próximos comicios, como EleccIA, el Sistema de Mesas JurisdiccionalesSIJE Declara+ y el STAE para el conteo de votos.

Comunicado del JNE.
Comunicado del JNE.

La noticia llega en un momento en que la ciudadanía demanda mayor transparencia y seguridad frente a la criminalidad y la desconfianza institucional.

El voto digital se presentaba como una alternativa moderna, pero la falta de garantías técnicas abre un debate sobre la viabilidad de su implementación en un país donde la confianza en las instituciones electorales es clave para la estabilidad democrática.

El pronunciamiento del JNE marca un giro en el camino hacia la digitalización del voto en el Perú. Aunque la ONPE logró inscribir a miles de ciudadanos para el piloto, el dictamen técnico revela que la solución aún no está lista y que su aplicación en 2026 pondría en riesgo la seguridad y la credibilidad del proceso electoral.

Temas relacionados ciberseguridad Elecciones 2026 JNE Perú opinión desfavorable Pleno JNE voto digital ONPE

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA