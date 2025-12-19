Pleno del JNE declara INVIABLE la implementación del voto digital para las Elecciones Generales 2026

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado en el que declara inviable la implementación del voto digital en las Elecciones Generales 2026, tras aprobar un dictamen técnico desfavorable sobre la propuesta presentada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión se sustenta en una auditoría realizada por la Dirección de Fiscalización Electoral Digital (DFED), que evaluó cinco componentes críticos de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD):

Infraestructura tecnológica

Seguridad digital y ciberseguridad

Arquitectura del sistema

Pruebas funcionales y técnicas

Certificaciones regulatorias

El informe concluyó que la solución "aún falta desarrollar" y que existen insuficiencias en los mecanismos de seguridad, lo que impediría garantizar un voto auténtico, seguro y espontáneo.

#LoÚltimo | El Pleno del JNE, en su calidad de ente constitucional garante de la legalidad, integridad y transparencia de los procesos electorales, aprobó la opinión técnica desfavorable emitida por las áreas especializadas de la institución respecto de la Solución Tecnológica de... pic.twitter.com/05NZfn2OMJ — JNE Perú (@JNE_Peru) December 20, 2025

Un piloto que podría no despegar

La decisión del JNE contrasta con el entusiasmo generado por la reciente inscripción de casi 10 mil ciudadanos para participar en el piloto de voto digital. La ONPE había asegurado que el sistema cumplía con estándares de seguridad y que permitiría modernizar el proceso electoral, ofreciendo rapidez y transparencia.

Sin embargo, el dictamen del JNE revela que los factores clave que la ONPE garantizaba —especialmente en materia de ciberseguridad y pruebas técnicas— no cumplen con los requisitos mínimos para su aplicación en un proceso nacional.

Riesgos señalados

El comunicado advierte que implementar el voto digital en 2026 podría comprometer la confianza y la integridad del proceso electoral, principios que el JNE está constitucionalmente obligado a salvaguardar.

Por ello, se decidió frenar la aplicación inmediata de la STVD y continuar con auditorías sobre otros sistemas tecnológicos previstos para los próximos comicios, como EleccIA, el Sistema de Mesas Jurisdiccionales, SIJE Declara+ y el STAE para el conteo de votos.

Comunicado del JNE.

La noticia llega en un momento en que la ciudadanía demanda mayor transparencia y seguridad frente a la criminalidad y la desconfianza institucional.

El voto digital se presentaba como una alternativa moderna, pero la falta de garantías técnicas abre un debate sobre la viabilidad de su implementación en un país donde la confianza en las instituciones electorales es clave para la estabilidad democrática.

El pronunciamiento del JNE marca un giro en el camino hacia la digitalización del voto en el Perú. Aunque la ONPE logró inscribir a miles de ciudadanos para el piloto, el dictamen técnico revela que la solución aún no está lista y que su aplicación en 2026 pondría en riesgo la seguridad y la credibilidad del proceso electoral.