Gobierno realizó durante el 2025 más de mil operativos contra la minería ilegal, con millonarias incautaciones

19/12/2025

El Gobierno del Perú anunció que desde el mes de enero hasta diciembre del 2025, se han realizado más de mil operativos contra la minería ilegal a nivel nacional. Esto ha permitido incautaciones millonarias, así como la destrucción de bienes e insumos utilizados por las organizaciones ilícitas en esta actividad.

Operaciones buscan afectar logística

De acuerdo al alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, estas acciones buscan debilitar a los grupos delictivos, generándoles pérdidas que superan los S/. 3800 millones. Por ello, se prioriza afectar la logística y los activos que les permite a las bandas expandirse.

"La respuesta del Estado es permanente. Vamos a continuar con intervenciones que impidan que la minería ilegal consolide posiciones y que sigan afectando a las comunidades y al medio ambiente. El Gobierno nacional reafirma su compromiso de mantener intervenciones continuas", indicó el funcionario de la PCM.

📌Ejecutivo impulsó más de 1000 operativos a nivel nacional en contra de la minería ilegal.

Estos operativos forman parte de un trabajo en conjunto entre la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Madre de Dios es la región donde más se han ejecutado, registrándose 276.

La lista con más acciones realizadas la completan La Libertad (135), Amazonas (66), Ucayali (61), Huánuco (61), seguidas de Ayacucho, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Montos en pérdidas por regiones

En Madre de Dios, el departamento donde más operaciones se llevaron a cabo, también dejó el monto de incautación más grande, alcanzando los S/. 1 095 453 149. Le sigue Cajamarca con S/. 823 607 200 y cierra el podio la región liberteña con S/. 575 567 334. Destacan también Arequipa con S/. 308 817 740 y Amazonas con S/. 218 655 255.

Dentro del material retenido y destruido destacan excavadoras, motores, campamentos, galones de combustible, generadores eléctricos, baldes de aceite, balones de gas, entre otros. En amparo del Decreto Legislativo N.° 1100, se dispuso la ejecución de las acciones de interdicción sobre el total de los bienes incautados.

