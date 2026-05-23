RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Atenderán 195 sedes

¡Atención! Reniec atenderá este sábado 23 y domingo 24 para tramitar y entregar DNI antes de la segunda vuelta

Con miras a la segunda vuelta electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una jornada especial de atención durante este fin de semana en distintas oficinas a nivel nacional.

Reniec entrega DNI
Reniec entrega DNI RENIEC

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/05/2026

Síguenos en Google News Google News

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este sábado 23 y domingo 24 de mayo realizará una jornada extraordinaria de atención en diversas oficinas del país para tramitar y entregar el Documento Nacional de Identidad (DNI), en el marco de la campaña "Listos e Informados" impulsada con miras a la segunda vuelta electoral de 2026. 

La entidad exhortó a la ciudadanía a acudir a las sedes habilitadas, especialmente si tienen documentos pendientes de recojo o necesitan regularizar su situación antes de acudir a votar.

La medida busca facilitar el acceso de los ciudadanos a este documento indispensable no solo para ejercer el derecho al sufragio, sino también para realizar diversos trámites civiles, administrativos y comerciales. 

Reniec recordó que el DNI es el único documento oficial de identificación reconocido en el país, por lo que su actualización o recojo resulta fundamental en este contexto electoral.

Atención el sábado 23 y domingo 24 en más de 150 agencias

La entidad registral informó que hoy sábado 23 y domingo 24 de mayo atenderá en más de 150 agencias, oficinas registrales (OR), Puntos de Atención Permanentes (PAP) y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

Segunda vuelta: Peruanos están permitidos de votar con DNI amarillo y documentos vencidos
Lee también

Segunda vuelta: Peruanos están permitidos de votar con DNI amarillo y documentos vencidos

Varias de estas se encuentran ubicadas en Lima, Cajamarca, Piura, Arequipa, Lambayeque, Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín. Asimismo, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Reniec entregará los DNI tramitados en los Centros MAC
Reniec entregará los DNI tramitados en los Centros MAC

Cabe resaltar que, el horario de atención en las agencias, OR y PAP será de 8:15 a. m. a 12:45 a. m. y en algunos MAC de 08:30 a. m. a 12:45 p. m., mientras que en otros de 08:30 a 1:00 p. m. Conoce todas las sedes disponibles haciendo clic en este enlace.

Elecciones 2026: Personeros podrán grabar conteo de votos en la segunda vuelta electoral, anuncia ONPE
Lee también

Elecciones 2026: Personeros podrán grabar conteo de votos en la segunda vuelta electoral, anuncia ONPE

Revisa estado de trámite antes de acudir a agencia

El Reniec indicó que los ciudadanos deben revisar si el estado de trámite de su documento de identidad figura al 100% antes de acercarse a recogerlo. Para verificar ello, deben de ingresar a este enlace web.

Asimismo, precisó que las personas deben comprobar si la sede que eligieron para el recojo del DNI atenderá este sábado 23 y domingo 24.

Con esta jornada extraordinaria, Reniec busca reducir las urgencias de última hora y garantizar que ningún ciudadano vea afectado su derecho al voto por falta de documentación. La recomendación es clara: acudir con anticipación y aprovechar este fin de semana para ponerse al día con el DNI.

Temas relacionados atención DNI Reniec trámite

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA