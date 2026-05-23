Ignacio Buse y su EMOTIVO mensaje tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo este sábado 23 de mayo y en medio de la algarabía por hacer historia en un importante torneo internacional, el tenista peruano dedicó un emotivo mensaje.

Ignacio Buse campeón del ATP 500 de Hamburgo

Perú está en la cima del tenis tras la victoria de Ignacio Buse sobre su rival, el estadounidense, Tommy Paul en tres sets —7-6, 4-6 y 6-3— en la final del ATP 500 de Hamburgo, que se desarrolló este sábado 23 de mayo.

Con ello, el joven deportista, de tan solo 22 años de edad, firma un momento histórico para su carrera y, sobre todo, para nuestro país, que después de 19 años vuelve a tener a un peruano ganador de este título. El último había sido Luis Horna en Viña del Mar 2007.

El 'Sinner Peruano', como es conocido internacionalmente, dio su mayor esfuerzo en cada encuentro en la cancha central del Am Rothenbaum, en Alemania, que comenzó bastante parejo, con ataques y respuestas de parte y parte. Con este triunfo, el popular 'Nacho', no solo levantó el trofeo, sino que subirá al puesto N° 31 del ranking ATP, transformándose en la mejor ubicación de un jugador de Perú este siglo.

Ignacio Buse y su mensaje tras dejar en alto al Perú

Ignacio Buse tras derrotar a Tommy Paul por dos sets a uno se lució por la arcilla alemana y fue corriendo hacia su equipo de trabajo, entre ellos su entrenador Juan Lizariturry y el coach Gabriel 'Gabo' Urpí, para festejar con ellos este gran triunfo. Seguidamente, sostuvo fuerte la bandera peruana y la mostró a todos los asistentes al torneo de tenis más importante a nivel internacional.

Cuando llegó el momento de la ceremonia de premiación, el tenista peruano se mostró al borde de las lágrimas por la emoción de conseguir el título y cortar una racha de 19 años sin títulos para Perú en el circuito profesional. Tras sostener el trofeo, sostuvo el micrófono y dedicó unas palabras en inglés a sus padres, novia y todos los que lo apoyaron en su carrera deportiva.

Sin embargo, también se animó a dirigirse a las cámaras para hablar en español y dedicar un emotivo mensaje a todos los peruanos: "A toda le gente de Perú (sonríe). Veo muchas banderas, muchas camisetas de blanco y rojo que me emocionan muchísimo. (...) Cómo extraño Perú... Quiero estar en Perú ya. Pero esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú, siempre. ¡Viva Perú!".

#IgnacioBuse #Perú ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 ¡Emocionado! El tenista peruano Ignacio Buse dedicó palabras al Perú tras ganar la final del ATP 500 de Hamburgo. Con apenas 22 años, "Nacho" tuvo una semana de ensueño: derrotó al número 12 del mundo, sumó puntos importantes para escalar en el ranking ATP y conquistó el título más importante de su carrera. Además, se llevó más de 415 mil euros como ganador del torneo. #Exitosanoticias

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