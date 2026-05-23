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Detalles de los movimientos telúricos

Dos sismos remecen el Perú HOY, 23 de MAYO: Conoce AQUÍ los epicentros y las magnitudes

Dos sismos sacudieron Perú la mañana de este sábado 23 de mayo. Conoce cuáles fue la magnitudes, los epicentros y todos los detalles de los últimos sismos que sorprendieron a la ciudadanía esta mañana, según el IGP.

Temblor sacude Perú.
Temblor sacude Perú. (iStock)

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/05/2026

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Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este sábado 23 de mayo: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Fuerte sismo de 3.7 en Huánuco

El primer sacudón fue a las 7:03 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 3.7 y el epicentro fue a 12 km al SE de Tingo María, Leoncio Prado - Huánuco. Con 15 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos.

Sismo de 3.5 en Arequipa

Minutos después, la calma volvió a romperse. A las 7:13 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 4.2 y tuvo su epicentro a 21 km al O de Caravelí, Caravelí - Arequipa la profundidad fue de 15km, y fue percibido levemente por la población.

En desarrollo,,,

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