Dos sismos remecen el Perú HOY, 23 de MAYO: Conoce AQUÍ los epicentros y las magnitudes

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/05/2026
Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este sábado 23 de mayo: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Fuerte sismo de 3.7 en Huánuco
El primer sacudón fue a las 7:03 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 3.7 y el epicentro fue a 12 km al SE de Tingo María, Leoncio Prado - Huánuco. Con 15 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos.
Sismo de 3.5 en Arequipa
Minutos después, la calma volvió a romperse. A las 7:13 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 4.2 y tuvo su epicentro a 21 km al O de Caravelí, Caravelí - Arequipa la profundidad fue de 15km, y fue percibido levemente por la población.
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