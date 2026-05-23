Dos sismos remecen el Perú HOY, 23 de MAYO: Conoce AQUÍ los epicentros y las magnitudes

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este sábado 23 de mayo: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Fuerte sismo de 3.7 en Huánuco

El primer sacudón fue a las 7:03 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 3.7 y el epicentro fue a 12 km al SE de Tingo María, Leoncio Prado - Huánuco. Con 15 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0304

Fecha y Hora Local: 23/05/2026 07:03:16

Magnitud: 3.7

Profundidad: 15km

Latitud: -9.38

Longitud: -75.94

Intensidad: III Tingo María

Referencia: 12 km al SE de Tingo María, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/8oSectuTd7 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 23, 2026

Sismo de 3.5 en Arequipa

Minutos después, la calma volvió a romperse. A las 7:13 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 4.2 y tuvo su epicentro a 21 km al O de Caravelí, Caravelí - Arequipa la profundidad fue de 15km, y fue percibido levemente por la población.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0305

Fecha y Hora Local: 23/05/2026 07:13:30

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15km

Latitud: -15.76

Longitud: -73.56

Intensidad: II-III Caravelí

Referencia: 21 km al O de Caravelí, Caravelí - Arequipahttps://t.co/kA3k57ZfdT — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 23, 2026

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