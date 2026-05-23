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Elecciones generales 2026

JNE presenta plataforma "Voto Informado" para la segunda vuelta electoral: brinda información sobre candidatos y propuestas

Brinda acceso a información electoral oficial y validada que presentaron las organizaciones políticas a la entidad electoral, permitiendo a la ciudadanía conocer y analizar los perfiles, propuestas y trayectoria de las candidaturas presidenciales.

"Voto informado"
"Voto informado" Difusión

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/05/2026

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En el marco de la crucial segunda elección presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha puesto en marcha un plan de emergencia digital con el lanzamiento de su plataforma oficial "Voto Informado". 

Esta contundente herramienta promete permite a la ciudadanía acceder a la base de datos oficial y validada de las organizaciones políticas. Desde este momento, los perfiles ocultos, las trayectorias reales y las promesas de las candidaturas quedan bajo la lupa del ojo público en una etapa donde un solo voto podría cambiar el destino del país.

En desarrollo...

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