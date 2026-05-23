JNE presenta plataforma "Voto Informado" para la segunda vuelta electoral: brinda información sobre candidatos y propuestas

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la crucial segunda elección presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha puesto en marcha un plan de emergencia digital con el lanzamiento de su plataforma oficial "Voto Informado".

Esta contundente herramienta promete permite a la ciudadanía acceder a la base de datos oficial y validada de las organizaciones políticas. Desde este momento, los perfiles ocultos, las trayectorias reales y las promesas de las candidaturas quedan bajo la lupa del ojo público en una etapa donde un solo voto podría cambiar el destino del país.

El JNE pone a disposición de la ciudadanía la plataforma digital #VotoInformado, herramienta orientada a fortalecer la participación ciudadana y promover un voto informado, consciente y responsable en el marco de la #SegundaVuelta #EG2026.

📍Ingresa aquí 👉https://t.co/kZHcs3mMTK pic.twitter.com/6bJorUyZAj — JNE Perú (@JNE_Peru) May 22, 2026

En desarrollo...