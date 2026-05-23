JNE presenta plataforma "Voto Informado" para la segunda vuelta electoral: brinda información sobre candidatos y propuestas

Elecciones generales 2026
23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/05/2026
En el marco de la crucial segunda elección presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha puesto en marcha un plan de emergencia digital con el lanzamiento de su plataforma oficial "Voto Informado".
Esta contundente herramienta promete permite a la ciudadanía acceder a la base de datos oficial y validada de las organizaciones políticas. Desde este momento, los perfiles ocultos, las trayectorias reales y las promesas de las candidaturas quedan bajo la lupa del ojo público en una etapa donde un solo voto podría cambiar el destino del país.
En desarrollo...