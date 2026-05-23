Segunda vuelta: Peruanos están permitidos de votar con DNI amarillo y documentos vencidos

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha tenido que implementar una medida completamente excepcional de cara a la segunda vuelta de estas elecciones generales 2026. Ante el riesgo inminente de que miles de ciudadanos se quedaran sin emitir su voto debido a la caducidad de su documento de identidad, la entidad tomó una decisión radical.

¿Qué dice la nueva disposición?

La nueva disposición oficial establece un salvoconducto de emergencia: todos los peruanos podrán identificarse ante los miembros de mesa y ejercer su derecho al sufragio, incluso si su DNI se encuentra actualmente vencido o a punto de caducar. Sin embargo, la autoridad ha sido muy clara en advertir que este beneficio extraordinario tendrá una restricción absoluta y se limitará única y exclusivamente a la jornada electoral.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.º 000057-2026/JNAC/RENIEC, publicada hoy en el boletín de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que prorroga de manera extraordinaria la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026, con el propósito de que la población ejerza su derecho al voto en la segunda vuelta.

Según la disposición, los ciudadanos que cumplieron la mayoría de edad y aparecen incorporados en el padrón electoral podrán sufragar utilizando dicho DNI, en caso no hayan realizado oportunamente el trámite para obtener el documento azul de mayor de edad.

La norma fue puesta en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para las acciones correspondientes.

Reniec atenderá el fin de semana previo a las elecciones

Reniec anunció una jornada especial de atención durante el fin de semana previo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, con el fin de facilitar la entrega del documento nacional de identidad (DNI) a quienes aún no lo recogen.

La entidad señaló que las oficinas abrirán el sábado 23 y el domingo 24 de mayo, para reducir contratiempos antes de la votación.

La medida se enmarca en la campaña "Listo e Informados", orientada a reforzar la identificación de los ciudadanos antes de acudir a las urnas. Reniec recomendó retirar el documento con anticipación, ya que resulta obligatorio para votar y también se requiere en distintos trámites y servicios.

En total, estarán habilitadas 157 sedes entre agencias, oficinas registrales, Puntos de Atención Permanentes (PAP) y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en varias regiones del país, incluida Lima.

Los horarios variarán según el tipo de local: las agencias, oficinas registrales y PAP atenderán de 08:15 a 12:45; algunos MAC operarán de 08:30 a 12:45, mientras otros ampliarán hasta la 13:00.