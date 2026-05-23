Corte de luz en Lima y Callao el 25 de mayo: Distritos afectados, zonas y horarios de suspensión

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz programado para el lunes 25 de mayo. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados, las zonas específicas y los horarios de la suspensión del servicio, según Pluz Energía Perú.

Corte de luz el 25 de mayo: Motivo de la suspensión

A través de su página oficial, Pluz Energía confirmó el corte de luz en varios distritos de Lima y Callao durante el lunes 25 de mayo. De acuerdo a su último reporte, la suspensión se deberá por trabajos de mantenimiento preventivo programados para optimizar la red de distribución, mitigar fallas imprevistas y evitar sobrecargas en el sistema.

Es así como con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad, instó a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares. Según destacó la empresa, el corte afectará a sectores residenciales específicos y se desarrollará en horarios diferenciados.

¿En qué distritos de Lima y Callao no habrá luz?

Conoce a continuación el cronograma detallado de los distritos afectados en Lima y Callao para este lunes 25 de mayo, según Pluz Energía Perú (antes Enel):

Sin luz en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en P.J. El Arenal de Canto Grande sector La Loma Mz. B, C, C1, D, E, F, F2, G G3, K.

En Comas

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. La Alborada Mz. A1, B1, Av. San Carlos cdra. 5, Av. Universitaria Norte cdras. 29, 98, 100, Jr. Las Azucenas Mz. W, calle 27 Mz. V, calle 29 Mz. B, Y, Z, calle 30 Mz. U, V, calle Las Begonias cdra. 1, calle Las Flores cdra. 3.

En Lima Cercado

Desde la 1:30 p.m. hasta las 4:00 p.m. en P.J. 1ro de Setiembre Mz. A, B, D, E, F, G, Av. Las Herramientas cdras. 18, 19, Av. Materiales cdras. 18, 19.

Sin servicio en Los Olivos

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Los Olivos de Pro Mz. M, M1, M2, N, N1, N2, R, R1, R3, RR, RR1, S.

Recomendaciones ante el corte de luz

Antes y durante el apagón programado para este lunes 25 de mayo en sectores de la capital, ten en cuenta lo siguiente:

Protección de equipos: Desconecta computadoras, televisores y electrodomésticos. Utiliza barras multicontacto con supresor de picos o reguladores de voltaje.

Desconecta computadoras, televisores y electrodomésticos. Utiliza barras multicontacto con supresor de picos o reguladores de voltaje. Iluminación segura: Ten a la mano linternas con baterías de repuesto. Evita el uso de velas, ya que una caída accidental puede provocar un incendio grave.

Ten a la mano linternas con baterías de repuesto. Evita el uso de velas, ya que una caída accidental puede provocar un incendio grave. Conservación de alimentos: Evita abrir la puerta de la nevera o congelador.

Consejos para mitigar el impacto de no tener luz en casa.

Pluz Energía (antes Enel) confirmó que el lunes 25 de mayo habrá un nuevo corte de luz que afectará diversos distritos de Lima y Callao. Se aconseja tomar precauciones ante la suspensión del servicio eléctrico.