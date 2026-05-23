Jorge Nieto anuncia que el partido Buen Gobierno viciará su voto en la segunda vuelta electoral

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El excandidato presidencial Jorge Nieto anunció este sábado que el Partido del Buen Gobierno que su agrupación llegó a la decisión de viciar su voto, tras analizar los planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, ante la segunda vuelta electoral 2026, marcando una distancia definitiva de ambos contendientes.

Partido Buen Gobierno viciará su voto en la segunda vuelta

Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, anunció la decisión de su agrupación política respecto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En una conferencia de prensa ofrecida este sábado, Nieto Montesinos indicó que su partido votará viciado el próximo 7 de junio. Esto, tras una "discusión prolongada e intensa" en sus fueros internos.

"El Comité Ejecutivo Nacional, con una discusión prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestros puntos de vista. El partido viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: 'queremos un buen gobierno'", señaló.

el excandidato explicó que la postura no fue tomada de manera apresurada, sino tras un proceso de diálogo interno con militantes, dirigentes y bases partidarias en distintas regiones del país.

"El tiempo de la decisión de un partido político es necesariamente lento. Tiene que haber conversaciones con todos los militantes, líderes, visitas a las bases y escuchar distintas opiniones", manifestó durante su intervención.

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Jorge Nieto anuncia que el partido Buen Gobierno viciará su voto en esta segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez



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Peruanos podrán votar con DNI amarillo y documentos vencidos en la segunda vuelta

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha tenido que implementar una medida completamente excepcional de cara a la segunda vuelta de estas elecciones generales 2026.

Ante el riesgo inminente de que miles de ciudadanos se quedaran sin emitir su voto debido a la caducidad de su documento de identidad, la entidad tomó una decisión radical.

La nueva disposición oficial establece un salvoconducto de emergencia: todos los peruanos podrán identificarse ante los miembros de mesa y ejercer su derecho al sufragio, incluso si su DNI se encuentra actualmente vencido o a punto de caducar.

Sin embargo, la autoridad ha sido muy clara en advertir que este beneficio extraordinario tendrá una restricción absoluta y se limitará única y exclusivamente a la jornada electoral.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.º 000057-2026/JNAC/RENIEC, publicada hoy en el boletín de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que prorroga de manera extraordinaria la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026, con el propósito de que la población ejerza su derecho al voto en la segunda vuelta.