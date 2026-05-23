Precio del dólar en Perú HOY, 23 de mayo: Así cotiza el tipo de cambio este sábado

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 23 de mayo, conoce cuál es el precio del dólar para la compra y venta en el mercado cambiario peruano. Además, verifica a tiempo cómo cotiza el tipo de cambio para evitar afectaciones a tu bolsillo.

Precio del dólar Sunat: Tipo de cambio compra y venta

El precio del dólar en Perú se mantiene bajo el escrutinio de ciudadanos, inversionistas y empresarios este sábado 23 de mayo, especialmente a pocas semanas de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 donde el país elegirá al próximo jefe de Estado entre dos candidatos.

Como se sabe el valor de la moneda estadounidense en Perú puede variar debido a distintos factores, entre ellos: la política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece), el precio de las commodities como el cobre y el oro, factores políticos internos y la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) que puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento de esa divisa en el mercado cambiario, precisamente este sábado, permitirá a la ciudadanía en general poder evaluar si es el momento ideal para cambiar tus ahorros, pagar deudas en moneda extranjera o concretar transacciones comerciales internacionales de forma segura.

En ese marco, una entidad del Estado que te permite estar al día sobre el valor del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te revelamos a continuación, precisamente el tipo de cambio para la compra y venta:

SÁBADO, 23 DE MAYO COMPRA VENTA S/ 3.413 S/ 3.421

Las cifras reflejadas por la entidad adscrita al MEF muestran una leve variación al alza, en comparación al día de ayer, viernes 22 de mayo, donde la compra era de S/3.411 mientras que la venta tenía el valor de S/3.418.

Tipo de cambio dólar paralelo HOY, 23 de mayo

Para quienes realizan transacciones en el mercado informal o casas de cambio presenciales y digitales, el denominado dólar paralelo o dólar de la calle también mostró un comportamiento dinámico. Según portales especializados como cuantoestaeldolar.pe, los precios promedio son:

Mercado paralelo: compra S/ 3.410 | Venta S/ 3.430.

Precio del dólar paralelo y Sunat en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 22 de mayo, según el BCR

Por otro lado, el BCR informó el estado del dólar interbancario al término de la última jornada hábil. La divisa estadounidense finalizó el viernes 22 de mayo con un valor de S/ 3.4240, tras haber iniciado la jornada en S/ 3.4110. Asimismo, el promedio interbancario concluyó en S/ 3.41876, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de S/ 3.4250 y un mínimo de S/ 3.4100.

Así cerró el dólar el viernes 22 de mayo.

En conclusión, la cotización del dólar en Perú continúa presentando variaciones, a pocas semanas de la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente del país.