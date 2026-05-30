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En varias sedes a nivel nacional

¡Atención! Reniec atenderá este sábado 30 y domingo 31 de mayo: sedes y horarios para entrega y trámite de DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá hoy sábado 30 y el domingo 31 de mayo en diferentes agencias a nivel nacional, entre ellas Lima.

Reniec amplía atención este sábado 30 y domingo 31
Reniec amplía atención este sábado 30 y domingo 31 RENIEC

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/05/2026

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Con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 de este 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una jornada extraordinaria de atención para este fin de semana. 

Unas 160 sedes a nivel nacional abrirán sus puertas este sábado 30 y domingo 31 de mayo con el objetivo exclusivo de agilizar el trámite y la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI). El organismo instó a la ciudadanía a recoger el documento a tiempo para asegurar su derecho al sufragio. 

Atención este sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026

Para esta jornada extraordinaria, el Reniec habilitará agencias, Oficinas Registrales (OR), Puntos de Atención Permanente (PAP), Centros MAC y otras plataformas de servicio en prácticamente todo el país, abarcando departamentos como:

  • Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali

Los horarios establecidos para el trámite y la entrega de DNI se dividirán de la siguiente manera:

  • Sábado 30 de mayo: El horario de atención general en todas las sedes aptas será de 8:15 a.m. a 12:45 p.m.
  • Domingo 31 de mayo: Algunas oficinas mantendrán el turno matutino de 8:15 a.m. a 12:45 p.m., mientras que las sedes principales extenderán su horario de corrido desde las 8:15 a.m. hasta las 3:15 p.m. (15:15 p.m.)

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Recomendaciones antes de acudir a agencia

Antes de acudir a las oficinas, el Reniec recomienda a los ciudadanos asegurarse de que su Documento Nacional de Identidad ya se encuentre listo para entrega. Para ello, debes verificar que el estado de tu trámite figure al 100 %. Una vez confirmado, podrás acercarte con total seguridad a la agencia que seleccionaste para el recojo.

Por otro lado, la entidad recordó que no es necesario salir de casa para realizar ciertas gestiones, ya que se pueden efectuar de manera virtual los siguientes servicios:

  • Duplicado y renovación de DNI.
  • Solicitud de copias de actas registrales.
  • Otros trámites de registros civiles.

Para mayor comodidad, además de las opciones tradicionales como Págalo.pe o el Banco de la Nación, los ciudadanos pueden realizar sus pagos en agentes BCP o mediante la aplicación Yape. Para usar estas últimas vías alternas, solo debes seguir estos pasos:

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  • Genera un ticket de pago
  • Copia el código de 14 dígitos que te otorgará la plataforma.
  • Inserta dicho código en la app de Yape o muéstraselo al agente BCP al momento de realizar la transacción.

Esta campaña de atención extraordinaria del Reniec representa la última oportunidad para que miles de peruanos obtengan su documento de identidad vigente antes de la segunda vuelta electoral.

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