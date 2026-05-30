Gobierno destina S/ 170 millones para frenar crisis económica de productores de arroz

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del presidente José María Balcázar aprobó hoy el Decreto de Urgencia N.º 005-2026, que dicta medidas económicas extraordinarias ante la crisis de la cadena productiva del arroz y autoriza recursos por 120 millones de soles para la adquisición excepcional de este producto a productores de la agricultura familiar, y 50 millones de soles para limpieza y mantenimiento de canales de estos productores.

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