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Medida excepcional

Gobierno destina S/ 170 millones para frenar crisis económica de productores de arroz

El Gobierno aprobó medidas económicas extraordinarias por 170 millones de soles para enfrentar la crisis de la cadena productiva del arroz y garantizar la seguridad alimentaria nacional.

Producción de arroz
Producción de arroz Difusión

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/05/2026

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El Gobierno del presidente José María Balcázar aprobó hoy el Decreto de Urgencia N.º 005-2026, que dicta medidas económicas extraordinarias ante la crisis de la cadena productiva del arroz y autoriza recursos por 120 millones de soles para la adquisición excepcional de este producto a productores de la agricultura familiar, y 50 millones de soles para limpieza y mantenimiento de canales de estos productores.

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