Presuntos extorsionadores desatan balacera en agencia de encomiendas y dejan una persona herida

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de violencia alarmó a los vecinos y comerciantes del distrito de Independencia. Un ataque armado contra una empresa de transportes dedicada al servicio de encomiendas interprovinciales dejó como saldo un trabajador herido. El atentado ocurrió la noche del último jueves en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola y es investigado como un presunto caso de extorsión.

Extorsionadores atacan empresa de encomiendas

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el frontis del establecimiento. Tras estacionarse, el copiloto descendió e ingresó al local para dejar un paquete y un escrito cuyo contenido aún no ha sido revelado por las autoridades. Minutos después, ambos sujetos abandonaron el lugar, pero antes realizaron al menos siete disparos contra el suelo frente al negocio.

Durante el ataque, uno de los proyectiles impactó en la pierna de un hombre que se encontraba sentado en la puerta de la empresa. La víctima, cuya identidad todavía no ha sido confirmada, fue auxiliada por vecinos y trasladada de emergencia a un centro de salud cercano. Hasta el cierre de esta edición, su estado de salud era de pronóstico reservado.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para iniciar las diligencias correspondientes. Los investigadores no descartan que el atentado esté relacionado con una presunta extorsión contra la empresa de transportes. Para esclarecer lo ocurrido, se solicitó el acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento, las cuales serán fundamentales para identificar a los responsables y determinar si participaron más personas.

El caso quedó a cargo de la comisaría de Independencia. Hasta el lugar también acudió el propietario del negocio para colaborar con las investigaciones. Mientras tanto, se desconoce si la empresa venía recibiendo amenazas previas. El hecho ha generado preocupación entre los comerciantes de la zona, quienes temen convertirse en nuevas víctimas de bandas dedicadas a la extorsión.

🔴🔵 Independencia: Ataque armado contra una empresa de servicios de encomienda interprovincial deja una persona herida.



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Crimen en Independencia

Hace unos días, un mototaxista fue atacado a balazos a pocas cuadras de su vivienda, ubicada en la urbanización El Milagro. La víctima fue identificada como Ronny Valencia Ascencio, quien recibió al menos cinco impactos de bala en la cabeza, según confirmó la Policía Nacional a los medios de comunicación.

De acuerdo con los testigos, el crimen ocurrió cuando un automóvil de color plomo interceptó al mototaxista mientras transitaba por la zona. Dentro del vehículo se encontraban al menos tres sujetos, quienes dispararon varias veces contra el hombre antes de escapar rápidamente del lugar. Los vecinos quedaron alarmados por la violencia del ataque y el temor se apoderó de toda la urbanización.

Es así que, este nuevo atentado se suma a una serie de hechos violentos que mantienen en alerta a los vecinos de Independencia. Días atrás, el mototaxista Ronny Valencia Ascencio fue asesinado de varios disparos cuando transitaba cerca de su vivienda. La seguidilla de ataques ha incrementado el temor entre los residentes, quienes piden acciones urgentes para frenar la delincuencia en el distrito.