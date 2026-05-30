MIMP exigió acelerar las diligencias en caso de Zoila Castillo y su hijo de 6 años

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) exigió celeridad y justicia al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial para cumplir cuanto antes las acciones necesarias para este caso tras la detención del principal sospechoso del crimen.

Asimismo, el MIMP expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de la mujer hallada sin vida en el distrito de Uchiza, región San Martín.

Asistencia del MIMP en el caso de Zoila y su menor hijo

A través del programa Warmi Ñan, el Ministerio de la Mujer brinda asistencia legal, orientación y soporte psicológico a los familiares, reiterando la urgencia de que los operadores de justicia actúen con celeridad para evitar la impunidad.

"Desde el 18 de mayo, a través del programa Warmi Ñan, se impulsan acciones legales en San Martín y Lima tras la detención del principal sospechoso. Con apoyo de la Policía Nacional del Perú se sigue en la búsqueda de la madre. Exigimos celeridad y justicia. Basta de Violencia", señala el MIMP en su cuenta oficial de X

#SanMartín | El MIMP brinda atención sicológica a la familia del niño hallado sin vida en #Uchiza. Desde el 18 de mayo, a través del programa Warmi Ñan , se impulsan acciones legales en San Martín y Lima tras la detención del principal sospechoso. Con apoyo de la @PoliciaPeru,... pic.twitter.com/j9OdNYxioh — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 29, 2026

En el presente caso, a través del programa mencionado y desde que se tomó conocimiento de la desaparición, el MIMP viene acompañando a los familiares, brindando soporte emocional, orientación y asistencia legal. Asimismo, el ministerio continúa impulsando las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

"Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a la familia durante este proceso para acceder a la justicia", expresó la entidad.

#SanMartín | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de la mujer hallada sin vida en el distrito de Uchiza, región San Martín. De acuerdo con información preliminar del Ministerio Público, se trataría de la... pic.twitter.com/pVlwNGEGGH — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 30, 2026

Caso: Zoila Castillo y su hijo de 6 años

La madre (Zoila Castillo Chanduco) y su hijo viajaron desde Lima a Tarapoto tras ser invitados por su pareja sentimental, identificada como Alexis Alcántara Tellería. Poco después, el menor fue hallado muerto con signos de extrema violencia. Ayer 29 de mayo, el Ministerio Público confirmó el hallazgo sin vida de la madre.

Como se recuerda, el sospechoso, identificado como Alexis Alcántara Tellería, fue detenido por efectivos de la PNP, en la ciudad de Lima, por el caso de la muerte del menor de edad, en primera instancia. Él viene siendo interrogado por las autoridades competentes para esclarecer este desolador suceso.

Estos hechos han generado profunda consternación e indignación por la pérdida de Zoila Castillo y su menor hijo. El reciente hallazgo deberá ser incorporado en las investigaciones que se siguen contra el principal sospechoso, Alexis Alcántara Tellería, actualmente detenido, con el fin de esclarecer plenamente el caso y asegurar que no quede impune. Todo ello en el marco de las acciones impulsadas por el MIMP para garantizar justicia.