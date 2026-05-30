Corte de agua en Lima el 1 junio: Distritos afectados y horarios de suspensión, según Sedapal

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua el 1 de junio sorprenderá a vecinos de Lima Metropolitana. Sedapal dio a conocer qué distritos se verán afectados y en qué horario será la suspensión temporal del servicio el lunes. ¿Está tu zona en la lista?

Motivo del corte de agua el 30 de mayo

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal precisó que el corte de agua programado para el lunes se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará en diversos sectores de la capital como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y más para seguir garantizando un servicio de calidad para sus miles de usuarios.

Ante la interrupción del recurso hídrico de manera focalizada y en un determinado horario, Sedapal insta a la ciudadanía que tomen medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con agua en sus hogares el 1 de junio.

Distritos afectados por el corte de agua: Zonas y horarios

A continuación, te detallamos el cronograma con las zonas afectadas y los horarios establecidos para este lunes 1 de junio por Sedapal para que puedas tomar tus precauciones a tiempo:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona G, A.H. Huaycán zona K, A.H. Huaycán zona I, A.H. Huaycán zona J, Franja Comercial, A.H. Huaycán zona R, R-H3 UCV206D R-D"8.9, A.H. Huaycán zona R, R-P4 205F, A.H. 12 de agosto CR-292, A.H. Huaycán zona V - X R-D8.9, UCV Talleres 30 de abril R-H2, 158C sector II, A.H. Huaycán zona M.

hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona G, A.H. Huaycán zona K, A.H. Huaycán zona I, A.H. Huaycán zona J, Franja Comercial, A.H. Huaycán zona R, R-H3 UCV206D R-D"8.9, A.H. Huaycán zona R, R-P4 205F, A.H. 12 de agosto CR-292, A.H. Huaycán zona V - X R-D8.9, UCV Talleres 30 de abril R-H2, 158C sector II, A.H. Huaycán zona M. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Monterrey zona A, Asoc. 8 de Enero, Asoc. Señor de los Milagros Cerro Candela R-2, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Amauta zona A CR-428, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Viv. El Paraíso, A.H. El Amauta zona B R-4, A.H. Los Triunfadores, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Los Artesanos, Comunidad Campesina de Collanac R-3, A.H. Los Alisos.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. José Carlos Mariátegui, Agru. Arenal Alto, Coop. La Sagrada Familia, A.H. Arenal de Canto Grande, A.H. Juan Pablo II etapa 1, A.H. Arenal Alto Canto Grande, A.H. Señor de los Milagros II, A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio sector 5 de Julio, AF Perú Posible, AF Las Casuarinas de Jicamarca, A.H. Corazón de Jesús, PI Los Ángeles Sector Keiko Sofía Fujimori, A.H. Proy. Int. Los Ángeles sector Cerro Los Pinos, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Nueva Vida zona A San Francisco de Asís, Agru. Nstra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús 30 de Agosto, AF Los Nogales, Agru. César Vallejo II, Agru. 9 de Febrero, A.H. 1 de Setiembre, A.H. César Vallejo II, A.H. Nueva Vida sector B, A.H. Nueva Vida sector B (Agru. Lomas), AF Villa Nuevo Horizonte, Agru. Sagrado Corazón de Jesús.

También habrá suspensión temporal del servicio de agua potable en SJL, pero en estas zonas del sector 412 desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.:

Sectores afectados con corte de agua en SJL.

Finalmente, Sedapal reitera que para reducir las afectaciones, equipos técnicos realizarán monitoreos y ejecutarán acciones inmediatas para estabilizar el suministro una vez concluyan los trabajos en los sectores de la capital.

Es así como dio a conocer la lista, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, de los distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua programado para el lunes 1 de junio.