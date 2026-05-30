Precio del dólar HOY en Perú, 30 de mayo: Así cotiza el tipo de cambio este sábado

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar para la compra y venta en el mercado cambiario peruano este sábado 30 de mayo. Además, verifica a tiempo cómo cotiza el tipo de cambio para evitar afectaciones a tu bolsillo.

Precio del dólar Sunat hoy: Tipo de cambio compra y venta

Perú está a una semana de elegir al próximo presidente del Perú, pues bien, el 7 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral lo que mantiene a la ciudadanía a la expectativa sobre quién dirigirá el país.

En medio de esta situación política, también buscan mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento del dólar estadounidense en el mercado cambiario peruano para identificar si es el mejor momento para cambiar dicha moneda a soles o venderla.

Antes de conocer el valor actual de la divisa es ideal primero tener en cuenta que puede fluctuar debido a distintos factores entre ellos: la política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece), el precio de las commodities como el cobre y el oro, factores políticos internos y la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Teniendo en cuenta ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este sábado 30 de mayo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

SÁBADO, 30 DE MAYO COMPRA VENTA S/ 3.412 S/ 3.417

Las cifras reflejadas por la entidad adscrita al MEF muestran una leve variación al alza, en comparación al día de ayer, viernes 29 de mayo, donde la compra era de S/3.410 mientras que la venta tenía el valor de S/3.416.

Tipo de cambio dólar paralelo en Perú

A diferencia del tipo de cambio interbancario —que está regulado y monitoreado directamente por el BCR—, el precio del dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña' o de 'la calle', se determina de manera inmediata y orgánica por la oferta y la demanda del día a día.

Según portales especializados como cuantoestaeldolar.pe, los precios promedio para el dólar paralelo este 30 de mayo en el mecado cambiario peruano es el siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.405 | Venta S/ 3.425.

Precio del dólar paralelo y Sunat.

Así cerró el dólar ayer, 29 de mayo

Por otro lado, el BCR informó el estado del dólar interbancario al término de la última jornada hábil. La divisa estadounidense finalizó el viernes 29 de mayo con un valor de S/ 3.4150, tras haber iniciado la jornada en S/ 3.4155. Asimismo, el promedio interbancario concluyó en S/ 3.4138, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de S/ 3.4170 y un mínimo de S/ 3.4110.

Cierre del tipo de cambio interbancario ayer, 29 de mayo.

El comportamiento actual de la divisa estadounidense responde a una combinación de factores macroeconómicos internos e internacionales, por lo cual, te revelamos cuál es el precio del dólar en Perú y cómo cotiza el tipo de cambio este sábado 30 de mayo.