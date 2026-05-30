Gobierno designa a Esteban Bertarelli como nuevo presidente del directorio de Perupetro

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 29 de mayo, el Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de Esteban Mario Bertarelli Bustamante como nuevo presidente del directorio de Perupetro S.A., en una decisión refrendada por el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán, mediante la Resolución N.° 020-2026-EM.

Resolución publicada en El Peruano

La medida quedó formalizada a través de la Resolución Suprema N.° 020-2026-EM, difundida este sábado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El documento establece, en concordancia con la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley N.° 26225, Ley de Organización y Funciones de Perupetro S.A., la designación de Bertarelli Bustamante como titular del directorio de la empresa estatal.

Asimismo, la resolución precisa que este nombramiento se enmarca dentro del ordenamiento legal que regula la estructura y funcionamiento de Perupetro S.A., dejando constancia formal de su incorporación al cargo.

En paralelo, se dispuso la designación de Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos como presidente de Perupetro, a quien se le agradecieron los servicios prestados durante su gestión comprendida entre enero y mayo del presente año. Esta decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 019-2026-EM, también publicada en el diario oficial.

¿Quién es el nuevo presidente de Perupetro?

Esteban Bertarelli Bustamante es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura, lo que respalda su formación académica en gestión y administración.

En el sector público, ha desarrollado una extensa trayectoria vinculada al rubro de hidrocarburos, destacando su experiencia en la empresa estatal Petroperú, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, entre ellos la presidencia del directorio y la gerencia general, además de otras funciones ejecutivas.

Las resoluciones supremas que formalizan su designación llevan las firmas del presidente de la República, José María Balcázar, y del ministro de Energía y Minas, Walter Ayasta, conforme al procedimiento administrativo correspondiente.

Perupetro S.A. es la empresa estatal encargada de promover, negociar, suscribir y supervisar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú, desempeñando un rol clave en la gestión energética del país.

En ese sentido, la designación de Bertarelli como nuevo presidente del directorio refuerza la conducción institucional del sector hidrocarburos y refleja la continuidad de las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en torno a la administración de recursos estratégicos para el desarrollo energético nacional.