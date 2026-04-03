Centros MAC atenderán con normalidad este sábado 4 de abril: Citas en Reniec y Migraciones

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Aprovecha una Semana Santa productiva. Este sábado 4 de abril, los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) atenderán con normalidad en su horario regular a nivel nacional, facilitando a ciudadanos a realizar múltiples trámites como los del DNI.

Centros MAC atenderá este sábado para más de 600 trámites

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los Centros MAC atenderán este sábado de 8:30 a.m. a 1 p.m., mientras que este Jueves y Viernes Santo, estos locales permanecen cerrados debido a los feriados.

Pese a ello, el canal Aló MAC (1800) sí atenderá estos días feriados, de forma que la población pueda generar su cita de atención para trámites en el Reniec, cita en Migraciones para emisión de pasaporte y otros más de 80 trámites digitalizados.

Además, los ciudadanos podrán recibir los documentos que necesiten en sus correos electrónicos, como Certificados de Antecedentes Policiales, Judiciales y Penales.

Tamibén podrán pagar las tasas del Banco de la Nación, afiliarse al Seguro Integral de Salud y realizar solicitudes y consultas a instituciones como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), MTC, Sunedu y otros.

📣 Aviso importante - Semana Santa

Los Centros MAC tendrán el siguiente horario:

❌ Jueves 02 y viernes 03: Sin atención a nivel nacional

✅ Sábado 04: Atención en horario regular

¡Gracias por organizar tus trámites con anticipación!#MACPerú #MejorAtención #SemanaSanta pic.twitter.com/uRtMvtIIjC — Plataforma MAC - Perú (@CentrosMAC) March 31, 2026

¿Para qué sirven los centros MAC a nivel nacional?

En cada uno de los centros MAC, los usuarios pueden acceder a atenciones de instituciones del Estado como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Migraciones, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el Banco de la Nación.

El principal beneficio para la ciudadanía es que, todos estos trámites, lo podrán realizar sin necesidad de acudir a cada sede por separado.

En total, existen 18 centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en todo el Perú, lo que permite a los usuarios realizar una serie de trámites y servicios públicos en un solo lugar. Son más de 600 trámites de diversas entidades los que se pueden realizar en estas oficinas.

Gobierno moderniza puertos por más de $2,300 millones

En lo que va del trabajo de obras de modernización de puertos en el Perú, el Gobierno, mediante el MTC, anunció la histórica inversión acumulada hasta enero del 2026 de 2,374 millones de dólares para los avances en los terminales de Matarani, Callao y Paita.

Esta financiación está destinada a potenciar el desarrollo del Sistema Portuario Nacional 2026 y se da en el marco de un compromiso total de 3,846 millones de dólares, impulsados, principalmente, por el Terminal Portuario de Matarani.