Gabinete fortalecido

Luis Quiroz sobre pleno extraordinario para censurar a José Jerí: "Respetamos lo que hacen y las decisiones que tomen"

El ministro de Salud, Luis Quiroz, aseguró que el gabinete respeta la labor y las decisiones del Congreso al buscar un pleno extraordinario para debatir una censura contra José Jerí.

Ministro de Salud asegura que el gabinete respeta las decisiones del Congreso.
Ministro de Salud asegura que el gabinete respeta las decisiones del Congreso. (Minsa)

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/02/2026

El ministro de Salud, Luis Quiroz, fue consultado sobre la junta de firmas para convocar a un pleno extraordinario con el fin de debatir la censura contra José Jerí y aseguró que el Gabinete Ministerial respeta la labor y decisión del Congreso. 

El titular de Salud reafirmó que el Gabinete Ministerial está fortalecido y solido, que trabaja a diario por el desarrollo del país "tratando de hacer lo mejor". En cuanto a la junta de firmas por parte del Parlamento para realizar un pleno extraordinario:

"El Legislativo tiene su labor y respetamos lo que ellos hacen y las decisiones que tomen como parte de su labor. Entendemos nosotros que el señor presidente, en quien confiamos, ha estado haciendo las declaraciones respectivas en las comisión de Fiscalización del Congreso de la República así como ante la Fiscalía y eso seguirá su curso", aseguró. 

En ese sentido indicó que mientras tanto el Gabinete continuará trabajando "24 por 7" y reconfirmó que respetan el trabajo del Legislativo. 

Premier respalda a Jerí

Tras completarse las firmas necesarias para solicitar un Pleno Extraordinario en el Congreso sobre una censura contra el presidente José Jerí, el premier Ernesto Álvarez Miranda sostiene que un pedido de vacancia debe sustentarse en base a "hechos concretos" y no en especulaciones. 

Según el presidente del Consejo de Ministros, la vacancia es, en realidad, una ventana que la Constitución del Perú deja para casos extremos, refiriendo, como ejemplos, los de los dos últimos expresidentes vacados: Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

"Extremos de gravedad en los cuales no se pueda esperar a investigar y procesar a un presidente porque ha recibido coimas en sus empresas, ha dado un golpe de Estado o es evidente el hecho de que ha hecho negociado con la pandemia. Son cosas gravísimas", señaló.

En ese sentido, Álvarez Miranda salió en defensa de Jerí Oré, deslizando que, en el marco del caso 'Chifagate', en relación a las reuniones clandestinas del mandatario con cuestionados empresarios chinos, aun no ha sido probado el delito de cohecho en agravio del Estado.

Además, el premier cuestionó a los congresistas y ciudadanos que apoyan una vacancia a dos meses de las elecciones, pues considera que los hechos no constituyen una causal de vacancia. 

Es así que el ministro de Salud, Luis Quiroz, aseguró que el gabinete respeta la labor del Congreso y las decisiones que tomen ante el desarrollo de un pleno extraordinario y el debate de una censura contra Jerí. 

