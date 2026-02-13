Brian Rullan rompe su silencio y revela cómo están sus hijos luego del accidente de Laura Spoya

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras confirmarse que Laura Spoya continúa hospitalizada, Brian Rullan rompió su silencio y reveló cómo se encuentran sus hijos, luego del accidente ocurrido en Surco, en el que la conductora estuvo a punto de perder la vida.

Brian Rullan confirma la operación de Laura Spoya

Luego de que se difundiera la delicada situación de Laura Spoya, Brian Rullan se comunicó con el programa Mesa Caliente para explicar cómo se encuentra la conductora y cuál es el panorama médico que enfrenta.

El empresario mexicano contó que este viernes 13 de febrero la presentadora será sometida a una intervención quirúrgica, debido a que presenta dos vértebras rotas.

"Ella está bien, tiene el tema de las vértebras y la van a operar. No es una cirugía demasiado complicada, pero al mismo tiempo en mi opinión sí es complicado. Solamente he hablado con Laura y con Tef", señaló al inicio de la entrevista.

Brian Rullan también dejó en claro que, pese a la preocupación natural por el diagnóstico, la prioridad es que la conductora pueda salir adelante sin complicaciones. "Lo único que importa es que esté bien", remarcó.

Así están los hijos de Laura Spoya tras accidente

En el mismo programa, Brian Rullan fue consultado directamente por el estado emocional de los hijos que tiene con Laura Spoya, tras conocerse el accidente.

Fue entonces cuando el empresario sorprendió al revelar que los pequeños no han sido informados sobre lo ocurrido: "Por eso no saben nada, así lo estamos manteniendo, no saben nada, ahorita no saben nada y están tranquilos. Saben que su mamá está trabajando y así es como lo hemos manejado".

Durante la conversación, explicó que la decisión responde al temor de generar angustia innecesaria en los niños. "Millones de cosas podrían pasar por su cabecita", deslizó.

Rullan también contó que ya tiene previsto regresar al Perú para poder acompañar a la conductora durante su recuperación y brindarle todo su apoyo.

"Hay que preocuparnos de que esté bien... lo único que está en mi cabeza es cuándo se va a recuperar y cómo se va a recuperar. Es lo único que me importa en este momento", afirmó.

Brian Rullan conversó con Laura Spoya

Finalmente, Brian Rullan confirmó que sí ha mantenido comunicación directa con Laura Spoya, aunque evitó dar mayores detalles sobre las conversaciones que sostuvieron.

"Hemos hablado por mensaje, está agitada y preocupada, muchas cosas. Pero al fin del día son temas que debemos mantener privados para ella. Ella está bien y sabemos que la van a operar", concluyó.

Así, Brian Rullan rompió su silencio y reveló cómo están sus hijos luego del accidente de Laura Spoya, confirmando que la familia ha decidido mantener la situación en reserva.