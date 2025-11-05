Nuevo jefe del Indeci: Gobierno designa a Luis Arroyo Sánchez en el cargo

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la renuncia del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Gobierno designó en el cargo al General de División del Ejército del Perú Luis Enrique Arroyo Sánchez este 4 de noviembre.

Arroyo Sánchez reemplaza a Alberto Lozada Frías, quien presentó recientemente su renuncia al cargo máximo de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa mediante la Resolución Suprema Nº 063-2025-DE.

🔸Designar al señor Luis Enrique Arroyo Sánchez en el cargo de Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil - #INDECI pic.twitter.com/865JlwwssU — INDECI (@indeciperu) November 5, 2025

El nombramiento del nuevo jefe del Indeci fue oficializado por el Poder Ejecutivo mediante la publicación de la Resolución Suprema Nº 064-2025-DE, que cuenta con las firmas del presidente José Jerí y el ministro de Defensa César Díaz Peche, en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El documento oficial precisa que el puesto de líder del organismo requiere contar con formación superior completa, ocho años de experiencia general y cinco años de experiencia específica en puestos de directivo.

Lozada renuncia a la jefatura del Indeci

El mismo día, la Resolución Suprema Nº 063-2025-DE oficializó la renuncia de Alberto Manuel Lozada Frías al cargo, emitiendo la resolución de aceptación de la misma.

El Ejecutivo concluyó el documento "dándosele las gracias por los servicios prestados".

Luis Arroyo Sánchez se convierte en el nuevo líder de Defensa Civil.

¿Quién es Luis Arroyo Sánchez?

En registros públicos, el nuevo jefe del Indeci figura como General de División del Ejército del Perú (Gral. Div. EP) para pronunciamientos del Fuero Militar-Policial.

Según los registros del portal institucional de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), Arroyo Sánchez está mencionado como uno de los directores de la entidad en años anteriores.

Dada su experienca previa y formación en el ámbito militar de alto nivel, este cambio institucional trae al frente pistas en torno a las gestiones que realizará desde ahora al mando del organismo.

¿Qué función cumple la Indeci en el Perú?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) es una entidad pública ejecutora a cargo de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en nivel nacional.

Está adscrita al Ministerio de Defensa y forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Además, asesora y propone al ente rector (PCM) la normativa que asegure procesos técnicos y administrativos de la gestión reactiva.

Indeci lidera de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación de la Gestión del Riesgo de Desastres.

Indeci advierte riesgos ante terremotos

Como parte del Simulacro ante Sismo seguido de Tsunami, desarrollado este martes 4 de noviembre en 125 distritos del litoral, la institución informó acerca de las alarmantes cifras que dejaría una emergencia de tales proporciones.

Algunas de ellas fueron 9 mil personas fallecidas, más de 46 mil heridos y más de 1 millón y medio de ciudadanos damnificados.

Con el cambio institucional que atraviesa Indeci de la mano del nuevo jefe de la entidad, Luis Arroyo Sánchez, se espera que se refuercen los esfuerzos de gestión de prevención y rehabilitación de eventuales desastres de distinta índole a nivel nacional.