Humbe: El fenómeno de las redes sociales llega a Lima con su tour "Dueño de los cielos"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Humbe, una de las figuras más influyentes y sensibles del pop latino contemporáneo, confirma su llegada a Lima como parte de su gira internacional "Dueño de los Cielos Tour", con un esperado concierto este 1 de noviembre en Costa 21. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket desde las 10:00 a.m., con una preventa exclusiva los días viernes 13 y sábado 14 de febrero, que ofrecerá hasta un 15% de descuento con tarjetas Interbank.

¡Esperada gira!

El tour "Dueño de los Cielos" marca una de las etapas más sólidas y ambiciosas en la carrera de Humbe, consolidándolo como un artista integral que fusiona pop, R&B y sonidos alternativos, con una propuesta estética y conceptual profundamente emocional. Esta gira acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, un álbum que cierra una poderosa trilogía musical y que ha sido celebrado por la crítica especializada por su romanticismo honesto, letras prodigiosas y madurez sonora.

Humbe, nombre artístico de Humberto Rodríguez Terrazas, se ha convertido en un referente generacional gracias a su autenticidad, sensibilidad y su capacidad única para transformar emociones íntimas en canciones que conectan profundamente con el público. Su estilo romántico y su narrativa emocional lo han posicionado como uno de los compositores más destacados de su generación, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales. En 2025, reafirmó su impacto internacional con un histórico concierto 360° completamente sold out en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, demostrando su crecimiento artístico y poder de convocatoria.

La gira "Dueño de los Cielos Tour" recorrerá más de 50 ciudades en México y Estados Unidos, y promete un espectáculo de alto nivel con una cuidada producción visual, escenografía inmersiva y un repertorio que incluye éxitos como "El Poeta", "Fantasmas" y "Luz de Luna", además de nuevos temas que continúan conquistando a su audiencia.

El concierto del 1 de noviembre en Costa 21 será una noche cargada de emoción, romanticismo y conexión, donde el público limeño podrá disfrutar en vivo de una de las propuestas más sensibles y potentes del pop latino actual.