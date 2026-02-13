Conductor atropella a fiscalizador de la SUTRAN en Puente Piedra: ATU rechazó acto violento y pidió castigo

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció luego de tomar conocimiento sobre el atropello de un fiscalizador de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) en el distrito de Puente Piedra. "Lo condenamos enérgicamente", precisaron.

ATU rechazó acto de violencia

Mediante su cuenta oficial 'X', antes Twitter, el organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó una publicación en donde rechaza profundamente este hecho ocurrido durante horas de la mañana del último jueves 12 de febrero.

"Desde la ATU condenamos enérgicamente el atropello cometido por un conductor contra un fiscalizador de la SUTRAN durante un operativo de fiscalización en Puente Piedra", escribieron en su publicación realizada este viernes 13 de febrero.

En así que, la entidad expresó su punto de vista, brindando su apoyo total al inspector que resultó gravemente herido tras haber sido impactado por el vehículo color gris. El hecho ocurrió a la altura de kilómetro 27 de la Panamericana Norte y quedó evidenciado en video.

La ATU indicó que esta acción se trata de un acto de violencia inadmisible que debe ser castigado con todo el peso de la ley. Asimismo, reafirmaron su compromiso con ejecutar actos que protejan no solo al equipo de la SUTRAN, sino a los demás trabajadores del sector.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a las imágenes difundidas en las redes sociales, todo inició cuando equipo de la SUTRAN junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaban un operativo en la mencionada zona, ordenando al vehículo detenerse. El conductor aparentemente realizaba transporte de pasajeros por lo que, simuló estacionarse, pero de pronto aceleró y embistió al fiscalizador.

El supervisor quien portaba un chaleco y gorra azul intentó retroceder, pero el vehículo lo alcanzó y terminó huyendo. Por su parte el trabajador terminó herido gravemente debido a que luego del impacto cayó y su cabeza impactó fuertemente con la pista.

"SUTRAN" y "Puente Piedra"



Porque un inspector de la SUTRAN fue atropellado por un conductor informal en plena Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra, durante un operativo. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga.pic.twitter.com/vA8ZLdo8wn — Tendencias en Perú (@TendenciaEnPeru) February 13, 2026

Al observar ello, sus compañeros y personal de la PNP acudieron hacia donde estaba tendido el inspector y procedieron a brindarle atención. Por su parte, efectivos policiales intentaron seguir al vehículo, pero este logró huir. Cabe mencionar que, pudieron detectar la plaza del vehículo, lo que podría facilitar la identificación del responsable de este acto.

Es así como, el fiscalizador fue trasladado a una clínica para recibir atención médica correspondiente. Por su lado, la ATU expresó su solidaridad hacia el varón y el equipo de la SUTRAN.