Hugo García y su pareja Isabella Ladera anuncian que se convertirán en padres: "Mitad tuya, mitad mía"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la dulce espera. El ex chico reality Hugo García y su pareja Isabella Ladera atraviesan uno de los mejores momentos de su relación tras anunciar que se convertirán en padres dejando atónitos y a la vez emocionados a sus miles de seguidores, familiares y amigos.

"Mitad tuya, mitad mía"

La emotiva noticia ya había sido una primicia del influencer Ric La Torre en el programa streaming 'Q'Bochinche', el cual conduce junto a Samuel Suárez. En este espacio señaló que, lo que era un rumor fuerte entre los seguidores de la pareja, se convertiría en realidad.

Y la noticia llegó. Hugo García e Isabella Ladera recurrieron a sus cuentas de Instagram para compartir la felicidad que sienten porque muy pronto se convertirán en padres. En esta publicación, se le observa ambos mirándose fijamente, en símbolo de amor, y a la joven venezolana sosteniendo en manos la ecografía que confirma su embarazo.

Junto a esta instantánea compartieron unas cortas, pero emotivas palabras que reflejan el ameno momento que atraviesa su romance. "Mitad tuya, mitad mía. Nuestro", se lee en la descripción del post.

Con la llegada de su bebé se avizora que reforzará la unión y el amor entre ambos. Recordemos que se muestran como una pareja sólida, desde hace varios meses. Cabe señalar que, el exintegrante de 'Esto es Guerra' será padre por primera vez, mientras que Ladera tendrá su segundo hijo o hija.

Una pregunta que salta a la vista es ¿cuántos meses de embarazao tiene Isabella Ladera? Sobre ello, Ric La Torre adelantó que el nacimiento del bebé podría darse entre abril y mayo por lo que se podría deducir que tiene entre los seis o siete meses de gestación.

Noticia en desarrollo...