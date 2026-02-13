Elena Rose llega con su "Alma Tour 2026" para un esperado concierto en Lima

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La destacada cantante, productora y compositora venezolana, Elena Rose llegará este 13 de mayo al Parque de la Exposición para ofrecer un concierto que promete convertirse en una de las citas musicales más esperadas del año, como parte de su gira mundial "Alma Tour".

La preventa de entradas estará disponible el lunes 16 y martes 17 desde las 2:00 p.m., con un beneficio especial de hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank. Finalizada la preventa, se dará inicio a la venta general.

Elena Rose no solo se ha consolidado como intérprete, sino también como una de las compositoras más influyentes de la música latina contemporánea. La artista venezolano-estadounidense ha escrito algunas de las canciones que el público ha cantado una y otra vez en los últimos años.

Entre ellas destaca "Party", colaboración incluida en el exitoso álbum Un Verano Sin Ti (2022) de Bad Bunny junto a Rauw Alejandro, además de composiciones para figuras internacionales como Selena Gomez, Shakira, Jennifer López, Alejandro Sanz, Becky G, Emilia y TINI, entre muchos otros.

Reconocimientos de Elena Rose

Su talento como autora le ha valido 14 nominaciones a los Latin Grammy, consolidándola como una de las plumas más respetadas de la industria. Precisamente, días atrás, Benito Martínez —Bad Bunny— obtuvo tres premios Grammy, incluido Álbum del Año, reconocimiento que reafirma el impacto global del proyecto del cual Elena Rose fue parte como compositora.

Más allá de su trabajo detrás de escena, Elena Rose ha construido una sólida carrera como solista, destacando por su sensibilidad artística, letras honestas y una propuesta que fusiona pop, urbano y matices alternativos. Canciones como "Me Lo Merezco", "Caracas en el 2000", "Bayamón" y "Disculpa Amiga" reflejan su capacidad para conectar desde la vulnerabilidad y el empoderamiento.

Impacto global

Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una base de seguidores en constante crecimiento, la artista se ha convertido en una voz representativa de una nueva generación que escribe, produce e interpreta su propia historia.

El concierto del 13 de mayo en el Parque de la Exposición será una oportunidad para disfrutar en vivo de su repertorio en un espectáculo que promete emoción, cercanía y una puesta en escena de alto nivel. Lima se prepara para vivir una noche inolvidable junto a una de las artistas más influyentes del pop latino actual.