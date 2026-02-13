¿Confirman FERIADO LARGO este 16 y 17 de febrero a nivel nacional? Esto se sabe

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A alistar las maletas? En esta semana surge una nueva duda entre los peruanos: ¿se confirma feriado largo este lunes 16 y martes 17 de febrero? Conoce qué señala la normativa vigente en nuestro país, en el marco de las celebraciones por el 'Día del Amor y la Amistad'.

¿Feriado largo en el mes de febrero 2026?

Febrero es considerado como el mes del 'amor y de la amistad' tras celebrarse el día 14, 'San Valentín', una fecha que permite a las parejas afianzar más sus lazos afectivos y demostrar todo su cariño con inesperados detalles románticos. En el marco de esa celebración, los peruanos se preguntan si el Ejecutivo ha establecido o no un feriado largo para tener un breve descanso.

Pues bien, muchos ciudadanos esperan contar con más días libres para terminar de organizar sus pendientes o alejarse por un momento de la rutina laboral. Por ello, al caer el día 14 un domingo, la interrogante recae si los dos días siguientes serán días de asueto para extender el descanso.

Sin embargo, cabe aclarar que, pese al panorama optimista, de acuerdo al Diario Oficial El Peruano, este lunes 16 y martes 17 de febrero no han sido declarados como feriados ni como días no laborables en el país, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad para estas fechas tanto para el sector público como privado.

¿Feriado largo el 16 y 17 de febrero?

¿Cuáles son los feriados oficiales en Perú?

También es importante recordar que de acuerdo al Decreto Legislativo 713, el Perú cuenta nuevamente con 16 feriados nacionales este 2026, fechas que no solo marcarán pausas en la agenda laboral, sino que también invitan a planificar unas breves vacaciones o simplemente tomarse un respiro. ¿Cuáles son esos días de asueto? Toma nota:

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que al saber que este 16 y 17 de febrero no sumará un feriado largo, no te desanimes, ya que aún quedan otras fechas en que podrás alistar tus maletas y emprender un viaje o aprovechar el tiempo para pasar en familia.