¡Atención! Universidades y colegios inician clases virtuales por paro de transportistas

El gremio de transportistas públicos en todo Lima viene atravesando por un complicado momento luego de ser víctimas de extorsiones a lo largo de toda la ciudad. Desde hace semanas, se han registrado 3 conductores asesinados por sicarios los cuales exigen el pago de cupos para seguir trabajando con normalidad.

Por ello, sobre el lunes y martes de esta última semana, empresas de Lima norte llevaron a cabo un paro parcial en Zapallal y Ancón exigiendo mayor seguridad para que puedan brindar sus servicios sin ningún peligro. Ahora, se anuncia que este jueves habrá otra paralización con mucho mayor impacto en la capital.

Por ello, diversas universidades han decidido salvaguardar la integridad de sus estudiantes por lo que anunciaron la suspensión de las clases presenciales y el regreso a la virtualidad por este jueves 26 de septiembre. Esta medida fue ordenada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la UNI, así como otras casas de estudios superiores para evitar mayores contratiempos en sus alumnos.

Como se recuerda, el grupo de transportistas que hizo un alto a sus funciones en la zona de Lima norte detuvieron a las unidades que buscaban trabajar con normalidad y hasta se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional del Perú quienes intentaban diluir su protesta.

San Marcos y UNI suspenden clases presenciales debido al paro.

En ese marco, Exitosa conversó con el secretario nacional de Defensa de la ANITRA, Herman Mendieta, donde aseguró que la movilización de este jueves 26 de septiembre será pacífica y en defensa de la vida. Asimismo, el dirigente reveló que integrantes del gremio de mototaxistas, taxis y colectivos también se unirán a este paro.

"Mañana el paro no será de derecha o izquierda. Todo esto es en defensa de la vida y contra la inoperancia del Estado. Se están sumando el sector de mototaxis, transportes urbanos, taxis y colectivos. La situación de la extorsión y el sicariato ya no es una epidemia, se ha convertido en algo generalizado. No está atacando solamente al sector transporte, sino va contra el usuario", precisó.