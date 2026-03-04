Auto se incendia en avenida Universitaria: Conductor habría utilizado GLP en vez de GNV

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un vehículo se encendió entre el cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria, en el distrito de Cercado de Lima. Se presume que el conductor del automóvil habría usado GLP en lugar de GNV lo que habría sido el causante del siniestro.

Vehículo se incendia en avenida Universitaria

Un video registró el momento cuando un vehículo se prendió en llamas en pleno cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria. El hecho fue reportado por transeúntes de la zona quienes alertaron que el vehículo tenía tanque de gas, causando temor entre los vecinos por una explosión de gran magnitud.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles 4 de marzo, cuando un vehículo de color negro comenzó a incendiarse en medio de las concurridas vías. El hecho no pasó inadvertido por los transeúntes, además un agente de la Policía Nacional presenció parte de la explosión del vehículo.

Se presume que el accidente ocurrió por recurrir al uso de GLP ante el desabastecimiento de gas natural. De acuerdo a la explicación técnica, un vehículo adaptado para GNV ya no debe abastecerse con el gas licuado de petróleo, lo que habría generado el incidente.

Afortunadamente no se reportaron personas heridas ante la explosión del vehículo. El tránsito vehicular en la zona fue restringido hasta lograr controlar el incidente.

Osinergmin anuncia reparación de ductos

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó este miércoles que personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) dará inició a las reparaciones de ductos que generaron la emergencia del suministro de gas natural.

"Osinergmin mantiene la supervisión permanente en el área para garantizar que las actividades del concesionario sean llevadas a cabo con seguridad y garanticen la restitución del servicio con oportunidad", publicaron a través de su cuenta oficial de X.

#GobiernoPresente | El personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) se encuentra desplegado en el KP43, en Megantoni, ejecutando acciones para garantizar las condiciones de seguridad para dar inicio a la reparación que permita restituir el servicio de transporte... pic.twitter.com/rc0SpArXuv — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) March 4, 2026

Indicaron que dentro de las acciones se encuentran la realización de reparaciones o cambios en la infraestructura dañada con el fin de restituir el servicio de transporte por ductos.

Añadieron que personal técnico del organismo se dirigió hasta la zona con el fin de fiscalizar las acciones con seguridad siguiendo la normativa vigente. Precisaron que de identificarse incumplimientos en las disposiciones técnicas, se iniciarán procedimientos administrativos correspondientes.

El desabastecimiento de GNV en Lima ha generado que conductores busque alternativas con el fin de no detener sus vehículos. Ante ello, surgió la explosión de un vehículo por el presunto uso de GLP en el Cercado de Lima.