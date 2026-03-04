RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Rumores confirmados

¡Se acabó el amor! Ana Paula Consorte anuncia la RUPTURA DEFINITIVA de su relación con Paolo Guerrero

La madre de los dos hijos de Paolo Guerrero, la brasileña Ana Paula Consorte, confirmó su separación a través de un chat con el programa "Mesa caliente", señalando que llevan tiempo distanciados.

Ana Paula Consorte anuncia RUPTURA DEFINITIVA con Paolo Guerrero
Ana Paula Consorte anuncia RUPTURA DEFINITIVA con Paolo Guerrero Composición Exitosa

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 04/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La revelación de la ruptura fue hecha por Ana Paula Consorte en diálogo con el programa de entretenimiento Mesa caliente, donde aclaró que "no están juntos desde hace un tiempo" y que la decisión de separarse fue tomada de manera definitiva. 

La brasileña de 33 años señaló que, aunque le desea lo mejor a Guerrero, entiende que lo más sano es que cada uno siga su camino.

La pareja, que estuvo junta por casi tres años y medio, estuvo en el centro del foco mediático desde que oficializaron su relación y luego con la llegada de sus dos hijos, quienes fueron una constante en sus redes sociales y apariciones públicas.

Ana Paula Consorte confirma boda con Paolo Guerrero: estos son sus planes de matrimonio - Infobae

Silencio y expectativa

Hasta el momento de la publicación, el futbolista Paolo Guerrero, vinculado a Alianza Lima y figura destacada del fútbol peruano, no se ha pronunciado sobre el anuncio hecho por Consorte. 

¡De infarto! "Esto es guerra" convoca a figuras de "Combate" y "Bienvenida la tarde" para una edición especial
Lee también

¡De infarto! "Esto es guerra" convoca a figuras de "Combate" y "Bienvenida la tarde" para una edición especial

El programa que difundió la conversación con la modelo anunció que en su edición de esta tarde a las 6pm, se mostrarán extractos adicionales del chat donde, aparentemente, se revelaría el contexto o los motivos de la separación.

Por el bien de los hijos

En la conversación con Mesa caliente, Consorte también hizo hincapié en su intención de mantener una relación cordial con Guerrero por el bienestar de sus dos hijos.

"Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener..." expresó la modelo, dejando entrever que, pese a lo difícil de la situación, prioriza el entorno familiar sano para sus pequeños.

¡Del lujo mexicano a Hollywood! El empresario que conquistó a Belinda y ahora es vinculado con "Hermione Granger"
Lee también

¡Del lujo mexicano a Hollywood! El empresario que conquistó a Belinda y ahora es vinculado con "Hermione Granger"

@riclatorrez #anapaulaconsorte se separó de #paologuerrero . Hoy 6:15 pm en #MesaCaliente . #alianzalima #peru ♬ sonido original - Ric La Torre

Un vínculo marcado por altibajos

Aunque la ruptura es un hecho confirmado por la madre de familia, no es la primera vez que la relación de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero estuvo bajo los reflectores por señales de crisis. 

La historia de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ha estado marcada por altibajos, separaciones temporales y reconciliaciones. En varias oportunidades, la modelo no dudó en dejar de seguir al futbolista en redes sociales o compartir mensajes enigmáticos que daban a entender una crisis en la relación.

Magaly recuerda que con César Nakazaki se fue a la cárcel: "Me hubiera gustado que me defienda así"
Lee también

Magaly recuerda que con César Nakazaki se fue a la cárcel: "Me hubiera gustado que me defienda así"

El anuncio pone fin a meses de rumores, distanciamientos y postergaciones en la pareja que, hasta hace poco, planeaba boda y soñaba con ampliar la familia. A fines de 2025, Ana Paula Consorte ofreció detalles sobre los motivos que retrasaron la esperada boda con Guerrero. 

Según contó en el programa 'América Hoy', la organización del matrimonio recayó en ella, ya que Paolo prefería dejarle la responsabilidad. La brasileña confesó que su agenda y el cuidado de sus hijos le impedían dedicar tiempo a planificar el enlace.

Temas relacionados altibajos Ana Paula Consorte Mesa Caliente Paolo Guerrero ruptura

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA