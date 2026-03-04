Colegios de Comas en estado crítico a tan solo días del inicio de clases: Padres de familia expresan preocupación

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Comas, la Institución Educativa 3047 y el colegio República de Panamá registran graves deficiencias en sus instalaciones. Es así que, paredes rajadas, vidrios rotos y más condiciones precarias representan un peligro para los cientos de alumnos que retornarán a clases.

Padres piden ayuda de autoridades

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, los padres de familia alertaron sobre esta situación debido a que, por años no se ha solucionado el problema y actualmente, se ven los serios daños en la infraestructura de dichos colegios que albergan a gran cantidad de menores.

"Tiene muchos años abandonado así. Vaya por la parte de atrás y mire cómo está la pared, se ha caído todo. Yo he estudiado acá en el 2047 hace más de 40 años, pero está abandonado el colegio (...) Todos los años es lo mismo, no lo reparan, ahora se ha caído una pared", dijo uno de los padres a Exitosa, este miércoles 4 de marzo.

En tal sentido, se conoció que en dichos colegios ubicados en Cono Norte, se han reportado gran cantidad de deficiencias, como por ejemplo, las aulas y otros ambientes tienen los techos colapsados; asimismo, se pudo evidenciar la presencia de lunas rotas, fierros expuestos, muros con graves daños y mucho más.

Ante esto, los padres de familia han expresado su preocupación debido a que faltan pocos días para que sus hijos inicien el año escolar 2026 y, en dichas condiciones representaría un peligro hacia su integridad.

De tal modo, precisan que desde hace años, existe un "abandono" por parte de las autoridades. Ya se han reportado la caída de paredes y si bien algunas han sido "arregladas", solo se estaría dejando en buen estado la fachada de los colegios, mas el interior está completamente descuidado.

Aulas inhabitables

Cabe mencionar que, debido a que hay aulas completamente inhabitables, se han colocado módulos en las partes planas, los cuales funcionan como salones para que los niños y adolescentes reciban clases. Estos se encuentran ubicados tan solo al lado de la infraestructura dañada, lo que también genera un riesgo.

"Mayormente el colegio de primaria que los salones se han caído, el muro está por colapsar en cualquier momento, pero no hay ayuda de las autoridades. Desde el año pasado hemos hecho papeles, hemos ido a la municipalidad a buscar ayuda, pero hasta el momento nada", enfatizó otra madre.

En conclusión, los padres de familia hicieron un llamado a las autoridades para que atienda la crítica situación en la que se encuentran los colegios ubicados en la zona alta de Comas.