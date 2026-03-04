¡De infarto! "Esto es guerra" convoca a figuras de "Combate" y "Bienvenida la tarde" para una edición especial

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una movida que ha encendido las redes sociales, Katia Palma y Mathias Brivio dejaron al público anonadado al anunciar un programa especial que promete reunir a los tres realities de competencia más populares del Perú de los últimos años.

El programa estrella del canal 4 mostrará por primera vez en la televisión peruana la primera reunión oficial entre participantes legendarios de los realities Esto es guerra, Combate y Bienvenida la tarde.

Según la producción, el evento se transmitirá este miércoles 4 de marzo a las 7:30 p.m. por la señal de América Televisión, y reunirá en el mismo set a figuras emblemáticas que, por años, se enfrentaron o compitieron en distintos espacios de competencia.

Expectativa entre los seguidores

Desde que se dio a conocer el anuncio con un video promocional difundido por las redes del programa, los comentarios de los seguidores han ido en aumento.

En el clip se destaca que estos tres realities "marcaron historia" en la televisión peruana, y que esta será la primera ocasión en que guerreros, combatientes y las estrellas de Bienvenida la tarde estén frente a frente en un mismo espectáculo.

El momento ha sido calificado como uno de los crossovers más esperados por generaciones de televidentes, quienes recuerdan con nostalgia las competencias llenas de emoción, retos físicos y rivalidades que definieron gran parte del entretenimiento juvenil en la década pasada.

Participantes confirmados y especulaciones

Aunque la producción ha preferido mantener en reserva la lista completa de participantes, los conductores adelantaron que algunas figuras icónicas regresarán para formar parte de este evento especial.

Entre los nombres que se mencionan se encuentran Andy V, Melissa Paredes, Andrea San Martín, Dorita Orbegoso, Juan Zegarra y Sebastián Lizarzaburu, todos ellos conocidos por sus pasos tanto en Combate como en otras emisiones de competencia.

Hasta el momento, se ha especulado en redes sobre posibles apariciones de otras caras recordadas e incluso de la conductora Laura Huarcayo, muy vinculada al recuerdo de Bienvenida la tarde, lo que aumenta aún más las expectativas del público.

Lo que comenzó como un anuncio en redes sociales pronto se ha convertido en una verdadera muestra de la influencia de los realities de competencia en el Perú.

El programa especial anunciado por Esto es guerra no solo promete un espectáculo competitivo lleno de adrenalina y recuerdos, sino también un puente entre generaciones de espectadores que siguieron estos formatos en distintas etapas de su vida.