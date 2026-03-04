Fernando Rospigliosi sobre rotura de ductos de gas en TGP: "Ojalá el Gobierno esté tomando cartas en el asunto"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la declaratoria de emergencia en el suministro de gas natural debido a la rotura de un ducto de gas en la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni (Cusco). Sobre ello, precisó que el Gobierno debe tomar cartas en el asunto.

Gobierno debe pronunciarse

Mediante declaraciones a la prensa desde las instalaciones del Parlamento, Rospigliosi indicó que existe la probabilidad de que mañana, jueves 5 de marzo, desde las comisiones correspondientes se pidan informes en torno a dicho incidente.

En tal sentido, precisó que si bien la empresa es privada, el Ejecutivo debería pronunciarse al respecto debido a que la fuga en Megantoni ha generado que se declare en emergencia el gas natural, motivo por el cual, taxistas, transportistas y ciudadanos se han visto seriamente afectados.

"Ojalá que el Gobierno esté tomando cartas en el asunto, aunque Transportadora de Gas del Perú es una empresa privada; sin embargo, el Gobierno seguramente tendrá algo que decir", dijo ante los medios de comunicación, este miércoles 4 de marzo.

Posible citación al ministro de Energía

Asimismo, Rospigliosi indicó que cabe la posibilidad de que se cite al ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, a fin de que informe las acciones que viene adoptando su sector por el desabastecimiento del gas natural.

Para esto, se deberá debatir en Junta de Portavoces y posteriormente, aprobar la moción de invitación hacia el titular del MINEM para que brinde las explicaciones correspondientes ante la emergencia por 14 días desde 1 al 14 de marzo de 2026.

Sobre Plan de Seguridad Ciudadana

En otro momento, el presidente del Parlamento fue consultado sobre el anuncio del jefe de Estado, José María Balcázar, sobre un pronto lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de la continua ola de criminalidad y delincuencia. Sobre ello, indicó que se espera sea un plan "adecuado".

"Todos los peruanos tenemos como principal preocupación la inseguridad entonces esperamos que se presente un plan que pueda satisfacer las necesidades de los peruanos (...) Esperamos que el nuevo Gobierno continúe, que no haya una rotura sino una continuación y una mejora que es lo que todos esperamos", precisó

En conclusión, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, expresó su preocupación ante la situación de emergencia en el país debido al desabastecimiento de gas natural para la ciudadanía en general.