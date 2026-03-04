¡No te lo vas a creer! Pago de Utilidades 2026 en Perú: fechas bomba y cuánto podrías recibir

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La temporada más esperada por cientos de trabajadores del sector privado ya tiene fechas tentativas para el depósito de las utilidades 2026 en Perú, el beneficio económico que permite que los empleados participen de las ganancias de las empresas correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Según la normativa vigente, las utilidades deben depositarse dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del plazo para que las empresas presenten ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) su Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. Este cronograma implica que los trabajadores podrán ver el dinero en sus cuentas entre finales de marzo, abril e inicios de mayo de 2026..

Quiénes reciben este beneficio y bajo qué condiciones

Las utilidades no se entregan a todos de forma automática. Solo tienen derecho:

Los trabajadores del sector privado que hayan prestado servicios en empresas generadoras de rentas de tercera categoría.

que hayan prestado servicios en empresas generadoras de rentas de tercera categoría. Empleados de compañías con más de 20 trabajadores en planilla .

. Personas que laboraron durante 2025, incluso si ya no están vinculadas a la empresa al momento del pago.

Trabajadores con contrato a plazo fijo, indefinido o a tiempo parcial.

Este derecho está consagrado en la legislación laboral. Si una empresa incumple los plazos de pago, el trabajador puede reclamar ante las autoridades laborales correspondientes, aunque la nota original no detalla el procedimiento específico.

¿Cómo se calcula lo que te correspondería?

No existe una cifra única que todos recibirán. El monto de utilidades depende de las ganancias netas de cada empresa y del sector en el que opera. Según los porcentajes fijados:

10% corresponde a empresas pesqueras, de telecomunicaciones e industriales.

corresponde a empresas pesqueras, de telecomunicaciones e industriales. 8% para empresas mineras, de comercio y restaurantes.

para empresas mineras, de comercio y restaurantes. 5% para otras actividades distintas.

El reparto interno entre los trabajadores se hace considerando dos factores: el número de días realmente trabajados durante el año pasado y la remuneración percibida. Es decir, el 50% del monto se basa en los días trabajados y el otro 50% en los ingresos recibidos.

Fechas clave que debes marcar en tu calendario

Aunque aún falta el cronograma detallado de cada empresa según el último dígito de su RUC, estas son las fechas estimadas para recibir el pago de utilidades 2026:

Finales de marzo de 2026

Durante abril de 2026

Primeros días de mayo de 2026 (fecha límite legal)

Marzo será el mes en el que muchos trabajadores empezarán a ver en sus cuentas este beneficio, mientras que mayo será el plazo máximo para que todas las empresas cumplan con la entrega.