Fuga de gas causó afectaciones en salud: Minsa moviliza brigada para atención de casos

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el viceministro de Salud Pública del Minsa, Leonardo Rojas, informó que el sector ha dispuesto, para el día de mañana, la movilización de una brigada para atender a personas que resultaron afectadas por la fuga y deflagración de un gasoducto en Megantoni, Cusco. Personal médico estará en dicha zona por tres días.

Minsa dispone brigada de salud para atención de casos

Tras el incidente en la planta de Megantoni, el Minsa ha movilizado una brigada de atención de salud para la población que se vio afectada, entre ellos, la población Matsigenka, población indígena amazónica.

De acuerdo al reporte dado por el viceministro de Salud Pública del Minsa, Leonardo Rojas, se reportaron 35 atenciones entre los cuales se encuentran dolor ocular, vómitos, ardor en la piel y ansiedad.

"Por encargo de nuestro señor ministro de Salud que se movilice una brigada, un equipo de especialistas a la zona. El día de mañana están llegando, van a estar por tres días atendiendo", precisó.

El viceministro Rojas indicó que se han movilizado siete especialidades médicas entre las que se encuentran oftalmología, dermatología, neumología, pediatría y medicina interna, entre otros. Precisó que la movilización llega con medicamentos con el fin de atender las demandas de salud de la población afectada.

Se indicó que la atención está centrada en la población de la zona tanto de Alto Saringabeni, Kitaparay y Sababantiari, población que recibiría la atención inmediata de los casos.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud no se ha reportado de alguna persona que cuente con una condición grave que amerite a una movilización mayor.

Afectaciones en taxistas

La crisis de GNV afecta diversos sectores, siendo el sector de transporte público uno de los más afectados. Ello, luego que el Gobierno informará que el gas natural será priorizado para el uso doméstico y transporte masivo.

Ante ello, el representante de la Coordinadora de Taxis Amarillos de Lima y Callao, Jhony Martel, confirmó que los gremios del sector realizarán una protesta, este jueves 5 de marzo desde las 3:00 p.m. en el frontis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En esta movilización participarían cuatro agremiaciones las que habrían confirmado su participación en la protesta la cual tiene como finalidad que el titular del MTC, Aldo Prieto, establezca medidas de apoyo a este sector.

Daños colaterales se viven ante el desabastecimiento de GNV. Al menos 35 personas reportaron afectaciones a su salud por lo cual se ha movilizado una brigada con el fin de atender estos casos.