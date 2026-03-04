Metropolitano, AeroDirecto y corredores continuarán operando pese a crisis energética, asegura MTC

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú atraviesa por una crisis energética a raíz de un incidente en el sistema de distribución del gas de Camisea en Cusco ocurrido el pasado 1 de marzo. A partir de ahí, el gobierno de José Balcázar ha desplegado esfuerzos para asegurar que este vital recurso natural pueda seguir llegando a los hogares de millones de peruanos, además de cumplir con otras funciones a lo largo del país.

Metropolitano, AeroDirecto y corredores seguirán operando

Justamente, este miércoles 4 de marzo el Comité de Crisis, liderado por la premier Denisse Miralles, brindó una conferencia de prensa donde se dieron a conocer mayores alcances de las medidas a tomar y que la población no sufra el impacto de su escasez.

Respecto a ello, en las últimas horas se indicó que el abastecimiento de este combustible para el Metropolitano, corredores complementarios y AeroDirecto escasearía en los próximos días generando una complicada situación para millones de pasajeros.

Sin embargo, el propio ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, aseguró que estas versiones son absolutamente falsas ya que los decretos promulgados garantizan su abastecimiento y la continuidad de sus operaciones mientras se da solución a esta crisis energética.

"El Metropolitano es 100 % GNV, el servicio de AeroDirecto de acceso al aeropuerto también es GNV y los corredores también. Entonces en tanto las normas que se han dictado establecen prioridad para el abastecimiento del transporte público, estos servicios están garantizados los días que duren la emergencia", indicó.

Ministro de Transportes, Aldo Prieto, sobre la marcha convocada por gremios de taxistas: Hemos exhortado a que comprendan que esta situación ha sido un hecho fortuito. Un hecho de emergencia, algo inesperado, ante lo cual el estado respondido de manera inmediata... pic.twitter.com/FdcHexGLv3 — Canal N (@canalN_) March 4, 2026

Coordinarán con el resto de transportistas

A su vez, el responsable del MTC indicó que se han reunido con los representantes de los demás gremios del transporte público convencional para que conozcan las acciones a tomar por el gobierno

Además, precisó que durante estos días mantendrá diálogo con ellos para tener conocimiento sobre la problemática del abastecimiento de combustible ante el incidente ocurrido en Cusco.

"Nos hemos reunido con los transportistas del sistema convencional para que ellos nos ayuden, al estar incorporados dentro de una prioridad de abastecimiento, a conocer durante los siguientes días cual es la situación real respecto de su previsión, pero en cuanto al sistema integrado de transportes está completamente garantizado", añadió.

En resumen, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, garantizó la continuidad de las operaciones del Metropolitano, AeroDirecto y los corredores complementarios a pesar de la crisis energética en el país tras la deflagración en Cusco.