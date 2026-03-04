Más incidentes por gas: Otro auto se incendia por presunto uso incomptable de GLP en Surco

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el grave desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), el cual se encuentra en emergencia por 14 días, son dos los incidentes de incendio de vehículos que se han reportado este miércoles 4 de marzo, debido a un presunto uso inadecuado de GLP en un sistema incompatible.

Esta vez, el siniestro vehicular ocurrió en el distrito de Santiago de Surco, al lado de la Universidad de Lima, en la intersección del Jr. Cruz del Sur con el Jr. Vía Láctea, según reportó Perú21. De acuerdo al registro del Cuerpo General de Bomberos, la alerta fue emitida a las 12:41 p.m.

Tanto testigos en la zona como la fotografía difundida, mostraron que las llamas se propagaron rápidamente en todo el vehículo, de color blanco, obligando al conductor y ocupantes a abandonarlo rápidamente. La humareda negra se hacía cada vez más grande y contaminaba el ambiente fácilmente.

Posteriormente, los bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio.

Segundo auto se incendia por presunto uso indebido de GLP ante falta de GNV.

Primer auto se incendia en avenida Universitaria

Pocas horas antes, un primer vehículo se había incendiado entre el cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria, en Cercado de Lima. Se presume también que el conductor del automóvil habría usado GLP en lugar de GNV, lo que habría sido el causante del siniestro.

El hecho fue reportado por transeúntes de la zona quienes alertaron que el vehículo de color negro tenía tanque de gas, causando temor entre los vecinos por una explosión de gran magnitud en plena vía.

El siniestro no pasó inadvertido por los transeúntes y tampoco por un agente de la Policía Nacional que presenció parte de la explosión del vehículo.

Se presume que el accidente ocurrió por recurrir al uso de GLP ante el desabastecimiento de gas natural. De acuerdo a la explicación técnica, un vehículo adaptado para GNV ya no debe abastecerse con el gas licuado de petróleo.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ante la explosión del vehículo. El tránsito vehicular en la zona fue restringido hasta lograr controlar el incidente.

Gas natural se priorizará para uso doméstico y transporte público, según premier

En medio de la especulación por la deflagración ocurrida en Cusco, la premier Denisse Miralles realizó una conferencia de prensa, junto a otros ministros, donde dio a conocer las medidas a tomar por el gobierno de José Balcázar.

La presidenta del Consejo de Ministros dejó en claro que, a raíz de esta complicada situación, se priorizará este recurso natural para su uso doméstico y para el transporte público masivo.